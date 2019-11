En tyst minut gick framför Avesta Galleria under måndagen.

– För de som inte är med oss längre, för de som blev fråntagna livet, för de mammor, tjejer, kvinnor, pensionärer, flickvänner, sambos och fruar som inte längre är med oss, sa Eva Lyckholm, ordförande i tjejjouren MOA.

FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor infaller varje år den 25 november, för att belysa all form av våld som sker mot kvinnor. I Avesta uppmärksammades den i år med en ljusmanifestation arrangerad av tjejjouren MOA framför Avesta Galleria.

– Här på trappan brinner det 22 ljus i en hjärtformation, de symboliserar de kvinnor som 2018 mördades av en man de haft en relation med. Siffran har tidigare år legat på 13, det är en utveckling som är skrämmande, sa Eva Lyckholm, i sitt tal till de som kommit för att delta.

– Hittills har 246 barn förlorat sin mamma under mord eller dråp under 2000-talet, 62 barn var hemma, 51 barn såg mordet, och minst sju barn hittade sin mamma. För de flesta av barnen var det pappan som dödade mamman [...] under förra veckan kunde vi ta del av domen mot Velmiras man [...] våldet har olika former har olika former, och kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt, fortsatte Eva Lyckholm.

På talet följde sångframförande av Filippa Lundström och Mariana Lignell. Under tiden passade några av åhörarna på att smyga fram genom duggregnet för att fylla hjärtformationen med fler ljus.

Tjejjouren MOA, som har en anonym chat för tjejer som behöver någon att prata med, var tidigare verksam tillsammans med kvinnojouren, som tidigare år hållit i ljusmanifestationen. I mars blev tjejjouren en egen förening, måndagens manifestation var den första egna de höll i.

– Men detta är stort över hela landet, många tjej- och kvinnojourer håller ljusmanifestationer idag, sa Eva Lyckholm.