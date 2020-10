Föll genom altantak på väg hem – misstänkta misshandeln var olycka

Sent på fredagskvällen hörde en person som bor i Smedjebacken ett kraftig brak i närheten. Personen misstänkte att det kunde pågå ett slagsmål och larmade därför polisen.

När en polispatrull kom till det aktuella huset mötte de en skadad 61-årig man som var tystlåten om hur han fått skadorna. Polisen undersökte platsen och hittade då spår i gräset som ledde fram till huset. Där upptäckte patrullen också ett stort hål i altantaket och en stege.

– Allt tyder på att han via en stege försökt ta sig in via fönstret till där han bor. I samband med det har gått rakt igenom plasttaket och ramlat ner, berättar Ludvikapolisens utredningschef Pär Israelsson.

Det rörde sig om ett fall på runt tre meter och mannen fick föras till sjukhus med oklara skador. Polisen har avskrivit ärendet eftersom det inte finns någon misstanke om brott.