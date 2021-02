Folkracecup i Amsberg – livesänds på dt.se: "Nya förutsättningar föder nya idéer"

– När det blir nya förutsättningar så föder det nya idéer. I och med att man inte kan vara mer än åtta på något evenemang så har vi tagit fram det här upplägget, säger Jan Ingesson.

– Vi körde något liknande förra året då vi bjöd in de bästa i Sverige. Då var det många som ifrågasatte varför de inte fick vara med. Det här är en form av uppföljning där folk har fått anmäla sig själva. Ändå har det blivit de bästa bakhjulsdrivna förarna i länet som kommer till start.

Bilarna de tävlar i är just Jan Ingessons bakhjulsdrivna hyrfolkracebilar, och han ser fram emot att se förarna som sladdar bäst.

– Det börjar på att tunna ur på duktiga förare i bakhjulsdrivna bilar. Det finns inga bakhjulsdrivna bilar kvar i trafik snart. De flesta bilarna idag har antispinn och antisladd och antiroligt, vilket såklart är bra för dem som inte kan, säger han.

Åtta förare per dag gör under måndag–torsdag från klockan 14 upp i kvaltävlingar. De två bästa går till finalen på fredagen, på så sätt säkrar man upp så bara åtta personer per dag deltar i tävlingen.

Hela cupen tv-sänds på Folkrace-tv på dt.se.

Ytterligare en fördel enligt Jan Ingesson är att de flesta förarna är licensierade folkraceförare.

– Vi har lagt ut inbjudan på sidorna där folkracefolket finns, men vem som helst, bara man har körkort får anmäla sig. Fördelen med förarna är att de kan ha egen overall, egna handskar. Nu har vi gjort i ordning så att ska de få en varsin bil och ha den hela tiden. Förargenomgången hålls utomhus och vi är noga med att göra allting på rätt sätt. Det här är coronasäkert, säger han.

Hur ser du på att tävlingen tv-sänds?

– Det blir väl så att en del kanske är med på grund av att de får vara med i tv och en del är inte med på grund av det. Det finns några som inte gillar att synas.

Ett sådant här upplägg är även ett test för mig som ett alternativ för vanliga företagskunder, med kval och final och max åtta deltagare per dag, säger han.