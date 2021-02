Folkrace-tv: Vem vinner? – dags för final i Åsa Nisse vintercup! Se den live här

Se den spännande finalen, fredag 14.00, här:

De åtta som tog sig till final från de fyra kvaldagarna är: Emil Totte Gustafsson, Patrik Wikström, Patrik Albinsson, Jesper Cardell, Peter Vesslén, Mattias Ledin, Johnny Gustafsson och Anders Tholander.

De gör upp i tidskval, kvalheat och C- B- A-final, med runner up.

Se torsdagens sändning i repris här:

Se onsdagens sändning här:

Se tisdagens sändning i repris här:

Se reprisen från måndagens sändning här:

Tanken med Åsa Nisse cup, och vår sändning, är att det ska vara en lekfull vecka där 28 förare, 7/dag, gör upp i hyr-folkrace-bilarna på Dala Hyrkart i Borlänge.

Vi börjar 14.00 varje dag och gissningen är att varje kval tar cirka 1,5 timme.

Vi filmar racen och babblar med förarna. Det kommer bli vinter-folkrace-mys. Häng med!

FÖRARNA I ÅSA NISSE CUP

MÅNDAG

Tommy Hysing

Jimmy Holmqvist

Jonas Klahr

Anders Tholander - till final!

Robert Lundqvist

Johnny Gustafsson - till final!

Jesper Lundqvist

TISDAG

Peter Vesslén - till final!

Mattias Ledin - till final!

Magnus Tysklind

Skrot-Johan

Ola Andersson

Stefan Westling

Jonatan Eskilsson

ONSDAG

Heavy

Patrik Albinsson - till final!

Micke Ludde Heed

Jesper Cardell - till final!

Gabriel Parkatti

Magnus Östberg

Lukas Hedlund

TORSDAG

Patrik Åsberg

Emil Totte Gustafsson - till final!

Viktor Ingesson

Patrik Wikström - till final!

Jonas Johansson

Markus Nilsson

Robin Björck

FREDAG

Final med de som blivit 1:a och 2:a i alla kvaldagar. Då körs tidskval och kval, och sen C, B och A-final där två går runner up från C och B.

