Folkrace-tv: Fem dagars kamp med Volvo 240 – Se hela Åsa Nisse cup live här!!

Se måndagens sändning här:

Tanken med Åsa Nisse cup, och vår sändning, är att det ska vara en lekfull vecka där 28 förare, 7/dag, gör upp i hyr-folkrace-bilarna på Dala Hyrkart i Borlänge.

Kvaldagarna avgörs i tre omgångar; tidskval, placeringsheat och finaler. Varje dag går ettan och tvåan i A-finalen till fredagens finaldag.

Vi börjar 14.00 varje dag och gissningen är att varje kval tar cirka två timmar.

Vi filmar racen och babblar med förarna. Det kommer bli vinter-folkrace-mys. Häng med!

Se tisdagens sändning här:

Se onsdagens sändning här:

Se torsdagens sändning här:

Se finaldagen här:

FÖRARNA I ÅSA NISSE CUP

MÅNDAG

Tommy Hysing

Jimmy Holmqvist

Jonas Klahr

Anders Tholander

Robert Lundqvist

Johnny Gustafsson

Jesper Lundqvist

TISDAG

Peter Vesslén

Mattias Ledin

Stefan Bjöns

Skrot-Johan

Ola Andersson

Stefan Westling

Jonatan Eskilsson

ONSDAG

Heavy

Patrik Albinsson

Micke Ludde Heed

Jesper Cardell

Gabriel Parkatti

Magnus Östberg

Lukas Hedlund

TORSDAG

Patrik Åsberg

Emil Totte Gustafsson

Viktor Ingesson

Patrik Wikström

Jonas Johansson

Jim Hjerpe

Robin Björck

FREDAG

Final med de som blivit 1:a och 2:a i alla kvaldagar. Då körs tidskval och kval, och sen C, B och A-final där två går runner up från C och B.

REPRIS - TÄVLINGAR 2020:

Skinkracet, Borlänge 7/11: Se tävlingen live/repris efteråt

Tv-racet, Mora 18/10: Se tävlingen live/repris efteråt

Cirkus Hjelm, Västerås 10-11/10: Se tävlingen live/repris efteråt

Jernbro Open, Gestrike 3/10: Se tävlingen live/repris efteråt

Örnsköldsvik tvådagars 3-4/10: Se tävlingen live/repris efteråt

Norsaracet, Köping 19/9: Se tävlingen live/repris efteråt

Skepptuna 2-dagars 12-13/9: Se tävlingen live/repris efteråt

Borlänge dam- och juniortävling 5/9: Se tävlingen live/repris efteråt

Årsunda 15/8: Se tävlingen live/reprisen efteråt

Arboga SemesterRacet 8/8: Se tävlingen live/repris efteråt

Vingåker 24/7: Se tävlingen live/reprisen efteråt

Arboga MidsommarRullet 20/6: Se tävlingen live/reprisen efteråt

SE ÄVEN: Alla repriser från 2019, 2018, 2017, 2016 och 2015

HJELMS SUPERSTARS 2020 I REPRIS:

Borlänge: Två dagar med värstingar - inkl. grande finale!

Askersund: Två dagar med värstingar i extrema träningsrace

Norrland: Se när Norrlands värsta gjorde upp i Östersund

Seniorerna: Se när 10 toppförare gjorde upp i Volvo 240 standard

Damerna: Se när 10 toppförare gjorde upp i Volvo 240 standard