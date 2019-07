Folkfest i Dala-Järna – till förmån för Tobias Forsberg:"Alla ställer upp"

Efter att Tobias Forsberg skadade sig svårt i fjol har tusentals personer visat sitt stöd för Leksandsspelaren. Senast på tur var Dala-Järna IK som höll en välgörenhetsmatch till förmån för Tobias Forsbergs stiftelse.

Dagen bestod av underhållning, lotterier och avslutades med en match mellan Dala-Järnas IK som till vardags spelar i divison 4 och Dala-Järna Allstar, med spelare som tidigare varit verksamma i klubben.

Bakom initiativet stod Dala-Järnasonen och Tobias Forsbergs vän Peter Gustafsson.

– Jag tog det här initiativet för att visa Tobias att vi står bakom honom och stöttar honom i sin rehabilitering. Då tänkte jag att det var perfekt att dra ihop en fotbollsmatch i min hemby.

Solen lös med sin frånvaro och regnet hängde över Dala-Järna IP precis innan matchen skulle dra igång. Men i takt med att spelarna tågade in till tonerna av Forsbergs hyllningslåt "19 andetag" tittade solen fram igen och sken över idrottsplatsen.

För att beskåda matchen hade en mängd invånare och supportrar strömmat till platsen och utanför entrén ringlade sig en lång kö. Publiksiffran uppskattades till omkring 400 personer.

– Jag visste att det skulle komma folk, men inte så här många. Vi fick till och med öppna en till kassa. Många har varit generösa och lagt extrapengar och ingen har tyckt att det var för dyrt. Det går till en jättebra sak, så det är fantastiskt, säger Peter Gustafsson.

Trots den dystra orsak som låg till grund för matchen bjöd arrangemanget på en glädjefylld dag. Publiken tjoade och tjimmade och spelarna på planen bjöd på sig själva.

Allstar-laget hade på förhand lite sämre förutsättningar både fysiskt och tekniskt, men med en stark besättning på avbytarbänken lyckades de stå emot bra. Matchen slutade 4-2 till A-laget.

En av många åskådare var Dala-Järnabon Anders-Åke Andersson som var nöjd med underhållningen.

– Det är jättekul att det händer något sådant här. Jag är imponerad av de gamla spelarna, de gjorde det väldigt bra. Det syns att de har spelat fotboll tidigare, säger han.

Anders-Åke Andersson är uppväxt i Dala-Järna och var inte förvånad över att hela bygden slutit upp och stöttat arrangemanget på idrottsplatsen.

– Det var första gången i mitt liv jag såg kö in på idrottsplatsen. Men det här är typiskt Dala-Järna, vi ställer upp när det är något på gång. Sen är det extra kul när det går till välgörande ändamål också, säger Anders-Åker Andersson.

Utöver alla åskådare som var på plats hade även en del företag varit med och sponsrat för att få till arrangemanget. Alla pengar som samlas in under dagen kommer att skänkas till Forsbergs stiftelse som stöd under hans rehabilitering.

– Alla jag frågat har ställt upp på olika sätt. Många här i byn håller på Leksand så alla vet vad det här är och vill bidra, säger initiativtagaren Peter Gustafsson.

Skadan tog svårt på Tobias som blev förlamad från bröstet och nedåt. Idag kämpar han med rehabilitering och vännen Peter Gustafsson är övertygad om att det kommer att gå bra.

– Jag vet att Tobias är en stark människa så det här kommer han att fixa och vi hjälper honom hela vägen, säger han.