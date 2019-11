Folk å Rock-Ingemar om magiska musikminnet: ”Jag låg raklång på skivdisken”

Han har följt med pappa till en skivbutik. Ouppnåeligt däruppe på kassadisken för en 5-åring, ligger en låda med nyutkomna singlar i sina skinande konvolut.

– Pappa lyfte upp mig. Jag låg sen raklång uppe på disken och bläddrade bland singlarna i lådan. Det var magiskt.

Det var dagen Ingemar gjorde sitt första musikinköp. "Vid din sida", av Sven-Ingvars.

Drygt 50 år senare är minnet glasklart, och väcker direkt den där speciella känslan för musiken. Som sen aldrig försvann.

Kultur- och fritidsnämnden i Borlänge beslutade häromdagen att årets Kulturpris går till Ingemar Magnusson, som i snart 20 år drivit skivbutiken Folk å Rock på gågatan i Borlänge.

Genom åren har han fått se en bransch i stor omvälvning. Plötsligt kom streamingtjänsterna, och intresset för vinyl- och cd-skivor, dök. De klassiska skivhandlarna har försvunnit, en efter en. Dagens senaste topplista finns ett knapptryck bort.

Ändå är tjusningen i dag att jobba ”i skivbutik” densamma som den alltid varit, säger Magnusson. Att träffa folk, med musikintresse.

Han beskriver glädjen i att plötsligt få höra ungdomar tjuta rakt ut när de hittar några av Magnussons egna gamla husgudar från tonårs- och ungdomstiden i slutet av 70-talet, som Blondie eller Ramones. Musiktraditionen fortsätter.

Ett annat barndomsminne dyker upp, utlandsresan när han var 11 och familjen satt och lyssnade på ett lokalt popband från Rumänien.

– Jag minns faktiskt att jag tänkte, de där skulle man få till Borlänge!

Det ska stå osagt om just bandet i den historien kom till Borlänge och Dalarna, men andra gjorde det. Och vissa tack vare Ingemars envisa engagemang. Han har helt enkelt ringt upp bokningsbolag, och frågat. Som The Brandos.

– Det var innan de blev kända här. De bilade upp från Tyskland mitt i veckan och spelade två fullsatta spelningar här i Borlänge, folk sjöng med i låtarna.

Brandos tog Borlänge med storm.

– Det var superkul.

Det finns både en och annan anekdot från möten med mer eller mindre kända artister, både svenska och internationella, som dykt upp och snackat musik bland hyllorna här.

– En dag tornade sig sångaren i reggaebandet Inner Cirkle upp sig i dörren, det var en stor och cool snubbe.

Han synade Magnusson, och konstaterade sen: ”You must be the last man standing”.

Ja, hur ser du på framtiden?

– Varje år är lite på nåder.

Men musikfolket av i dag vill ha både bredd och det som är smalt, förklarar han, även om vi i dag kanske talar mer om senaste Netflix-filmen med vännerna än om senaste musikalbumet. Plötsligt vill någon fördjupa sig i brasiliansk musik, jazz, eller fransk vistradition.

Utanför kontorstid handlar det inte bara om musik för Borlänges kulturpristagare. Utan också om film och litteratur.

– Jag har jobbat en del med både översättningar och sångtexter i samarbete med artister.

Ett aktuellt projekt nu han känner mycket starkt för, är översättningar till engelska av verk av den svenska poeten Ester Sjöblom.

– Jag gillar att jobba med text. Och läser mycket. Det går väl tillbaka till när man var liten och mamma sjöng vaggvisor. Det är nåt med vemodet i den svenska vistraditionen.

Det var inget ”musikerhem”, men musiken fanns.

– Det lyssnades på radio. Ibland kan jag undra vad pappa skulle ha haft för skivsamling, om han hade haft en, säger Ingmar Magnusson.

Fakta:

Namn: Ingemar Magnusson

Bor: Borlänge

Ålder: 57

Aktuell: Borlänge kommuns kulturpristagare 2019.