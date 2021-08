Flickskolor hålls öppna – Anders Rosén från Rättvik om sitt engagemang i Afghanistan: ”Det viktiga nu är att inte lämna landet, att inte ge upp”

I 40 år har Svenska Afghanistankommittén varit aktiva i landet. Organisationen startade på 80-talet som en reaktion på Sovjetunionens invasion och har sedan dess, tillsammans med befolkningen, bedrivit biståndsarbete riktade mot de mest utsatta grupperna i samhället.

– Det vi gjort blir så värdefullt nu. Vi har lärt massor av flickor att läsa och skriva, funktionsnedsatta har fått yrkesutbildningar, vi har skapat en mödravård och utbildat många barnmorskor och sjuksköterskor. Allt det här ju en motkraft, även om man inte aktivt agiterar så är det ju ett faktum att läskunnigheten har ökat enormt de senaste 20 åren. Det är något som talibanerna måste förhålla sig till, säger Ander Rosén.

Under två och ett halvt år arbetade Anders Rosén i Afghanistan som informationsansvarig för Svenska Afghanistankommittén. Idag är han organisationens vice ordförande och driver sitt styrelseuppdrag från sitt hem i Rättvik.

– När jag arbetade på plats var jag baserad i Kabul men reste väldigt mycket till våra verksamheter som ligger runt om i landet. Så jag har massor av vänner och tidigare kollegor som jag lärde känna när jag var där. En del har jag kontakt med dagligen. De uttrycker en väldig rädsla och osäkerhet i den situation de nu befinner sig i. Många är väldigt stressade, säger Anders Rosén.

Trots det snabba övertagandet som talibanerna genomfört så har inte Svenska Afghanistankommitténs verksamhet i nuläget begränsats. Deras flickskolor och kliniker håller öppet som vanligt. Den information som Anders fått från sina vänner och kollegor på plats är att folk håller sig hemma, att de är rädda för att gå ut i vissa fall och att de är försiktiga.

– Att sjukhusen kan hålla öppet är jätteviktigt, liksom alla flickskolor. Vi har inte sett några krav på att de ska stängas. Talibanerna har i vissa distrikt uppmanat hjälparbetare att öppna upp sin verksamhet. Vi fick stänga på platser där strider förekommit, när elever inte vågat gå till skolan under skottlossning. I princip är det mesta öppet, säger Anders Rosén som tillägger att det är lägesbilden kan förändras snabbt vilket kan innebära att de måste stänga ned verksamhet. [Artikeln skrevs klockan 15:10, onsdagen den 18 augusti, red:s anm...]

Efter många års engagemang i Afghanistan så har Anders Rosén lärt sig mycket om den afghanska kulturen och om talibanerna. Att talibanerna skulle komma tillbaka och kräva någon form av inflytande överraskar honom inte.

– Det är klart att man har kunnat se och spekulera om att talibanerna skulle få mer inflytande. Att det skulle ske någon slags maktdelning, att de i framtiden skulle kunna sitta i en samlingsregering eller kanske genomföra ett totalt övertagande på sikt. Men jag trodde inte att det skulle gå så här fort. Det har ju chockat alla, säger Anders Rosén.

Svenska Afghanistankommittén har bedrivit verksamhet under talibanstyre i landet tidigare och enligt Anders Rosén har de ambitionen att fortsätta med sin verksamhet trots det som nu sker.

– Det finns en uppfattning kring talibanerna om att det är en gåtfull organisation där alla tycker likadant. Men vi har verkat i talibanstyrda områden i många år där vi navigerat oss fram och hittat lösningar. Vi verkade där under talibantiden på 90-talet. Det är inte många som vet det, men då lyckades vi tillsammans med byråd och lokalanställda öka antalet flickor i våra skolor, säger Anders Rosén.

Hur ser du på Afghanistans framtid i och med den senaste tidens utveckling?

– Det är klart att det finns möjligheter för en ljus framtid. Utbildning och sjukvård hjälper till att lägga grunden till all utveckling. Det är ju en motkraft till de konservativa och fundamentalistiska krafterna som finns i landet. Faktum är att den utvecklingen som skett under de senaste 20 åren har gjort att det inte är samma Afghanistan som när talibanerna styrde på 90-talet. Halva landets befolkning är under 25 år, många av dem kommer inte ens ihåg talibantiden. Många är utbildade, framförallt i städerna. De har helt andra krav på sina liv idag. De har helt andra attityder nu jämfört med för 20 år sedan, säger Ander Rosén.

Vad tror du kommer att hända nu?

– Det viktiga nu är att inte lämna landet, att inte ge upp. Nu går vi in i en ny fas. Vi hoppas att kunna fortsätta med det vi gör. Det är viktigt att inse två saker. Vi kan inte släppa blicken från landen och inte sluta ge stöd utan kanske istället ge mer stöd. Det andra är ju att reagera på det som händer, att opinionsmässigt ge stöd åt de goda krafterna i Afghanistan, säger Anders Rosén.

Har du själv några planer på att åka dit?

– Jag skulle gärna resa dit i egenskap av styrelseledamot, men det måste bli när situationen medger det och när det passar. En sådan resa får inte utgöra en risk. Nu följer jag arbetet, vad som händer på plats och sitter i styrelsen som fattar de formella besluten. Vi ger allt stöd vi kan åt våra duktiga medarbetare i Sverige och i Afghanistan, säger Anders Rosén.

För tillfället bedriver inte Svenska Afghanistankommitén någon lokal verksamhet i Dalarna. Men enligt Anders Rosén har han intentioner att se om det finns personer som vill engagerar sig.