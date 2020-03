Flertal inställda föreställningar på tio14 – Kulturhuset: "Aktörerna bestämmer själva"

Coronavågen sveper över världen och har träffat Dalarna och Falun med liknande effekt som på så många andra platser. Med inställda och flyttade arrangemang har även Kulturhuset tio14 i Falun tvingats stänga entrédörrarna. Men inte för alla.

– Vi förhåller oss till vad som folkhälsomyndigheten säger, men vi har en lokal som inte rymmer 500 personer, vilket gör att vi skjuter över ansvaret till de arrangörer som hyr våra lokaler, säger Jocke Vredelius och fortsätter:

– Vi ringer runt och frågar alla aktörer hur de vill göra, och just nu är det ungefär 50/50. Några kör och några ställer in, vilket vi hela tiden uppdaterar på våra kanaler, framför allt sociala medier.

Hur blir det nu till helgen?

– Klara Zimmergren kör som planerat ikväll med ungefär 200 i publiken, och vi gör allt för att folk ska tvätta händerna och sköta sig så mycket det bara går. Men den livestreamade operan "Den flygande holländaren" är inställd, men det beror på att New York har ställt in, berättar Jocke Vredelius.

Arrangörer väljer själva hur de vill göra med sina föreställningar, vilket kan röra till det för eventuella besökare.

– Personligen tycker jag att det hade varit tydligare mot allt och alla om vi hade ställt in allt under en månad eller två. Men skulle läget bli värre under helgen så tror jag att fler aktörer hoppar av.