Flera förslag om totalt fyrverkeriförbud – men politikerna gav nobben: ”Många djurägare vittnar om att deras djur mår otroligt dåligt”

Under punkten ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor” i Falu kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter hittar man ett undantag från det nationella förbudet.

Här är det nämligen tillåtet att utan polisens tillstånd använda pyrotekniska varor mellan klockan 18.00-01.00 på sista april och nyårsafton.

I mitten av januari lämnade Vänsterpartiet i Falun dock in en motion om att ta bort undantaget.

”Tyvärr vet vi alla att det inte bara smäller dessa datum eller mellan de timmarna. Trots det rådande nationella förbudet som ändå finns, så smälls det både innan och efter dessa undantag”, skrev de.

De framförde även att ”både djur, blåljuspersonal och andra människor har blivit skadade och faktiskt till och med dött. För att inte tala om de bortkastade pengar i ett för miljön dåligt arrangemang”.

Motionen fick avslag i kommunstyrelsen, men på onsdagen var det dags för kommunfullmäktige att avgöra dess slutgiltiga öde.

– Vi tycker inte att det är rimligt att människor och djur far illa. Vi vet ju att under de här tidpunkterna är det många djurägare som vittnar om att deras djur mår otroligt dåligt, sa Patrik Liljeglöd (V) under mötet.

Joakim Storck (C), ordförande i kommunstyrelsen, konstaterade att det varit en omfattande diskussion om fyrverkeriernas vara eller icke vara.

– Det är svårt att säga att det finns en objektivt rätt eller fel i den här frågan. Men man måste kanske titta på vad som är värdet av fyrverkerier kontra att inte ha dem, sa han.

– Här finns det väl helt enkelt en slutsats från kommunstyrelsen att det undantag som finns är väl avvägt med hänsyn till det traditionella och kulturella intresset som finns. Och jag tänker också att tiderna är motiverade utifrån att det har ett stort värde för många barn att kunna ta del av fyrverkerier.

Det hela slutade med att fullmäktige gick på kommunstyrelsens linje och avslog motionen.

Samma sak skedde med det medborgarförslag i vilket det föreslogs att det ska vara förbjudet med försäljning och användning av fyrverkerier och därmed jämställda produkter.

– Det är delvis utifrån samma motivering och diskussion som vi haft alldeles nyss, och sedan utifrån att när det gäller försäljning så är inte det en fråga som är kommunens rådighet att förbjuda det eller inte. Så därför ligger det utanför det mandat fullmäktige har helt enkelt, konstaterade Joakim Storck (C).