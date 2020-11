Flera febersjuka i Mora efter coronautbrott – då kan de träna igen: "Självklart tråkigt"

Borlänge Hockey, Leksands och Moras juniorer har alla haft coronafall i sina verksamheter tidigare under säsongen. Juniorhockeyn i Dalarna är hårt drabbad, men nu fortsätter spridningen även i a-lagsverksamheten.

Detta har medfört att klubbarna jobbat hårt med restriktioner i sina respektive verksamheter. Bland annat sa Peter Hermodsson så här när de första fallen i Moras organisation inträffade.

– Vi har hela tiden haft kontakt med vår egen läkare samt smittskyddet i Falun och följer det medicinska protokollet noggrant. I samband med att vi satte träningarna på paus så har vi också sanerat alla gemensamma utrymme.

Nu, ett par månader senare har både Leksands IF och nu under torsdagen, Mora IK rapporterat om covid 19-fall i sina trupper. Totalt är det under fredagsmorgonen nio spelare som testats positivt för covid-19 i Mora IK.

– Nu har vi ett läge med större smittspridning så det är inte så förvånande. Ishockeyspelare verkar helt klart vara mer drabbade än andra idrottare, säger Helena Ernlund som är smittskyddsläkare i Region Dalarna.

Att ishockeyn är hårdare drabbad, har också Sveriges smittskyddsspecialist Anders Tegnell slagit fast. Redan i september upplevdes en uppgång av coronfall inom ishockeyn i Dalarna.

– Viruset trivs bättre, lever bättre och sprids bättre i lite kalla och fuktiga miljöer än när det är varmt, sa statsepidemiologen Tegnell vid en av sina presskonferensen i slutet av oktober.

På torsdagen avslöjade Sporten att Mora IK har två konstaterade fall av covid-19 i A-lagstruppen. Därefter testades alla spelare inom laget omgående. Nu visar testerna att totalt nio personer konstaterats smittade, och därmed pausas verksamheten omgående.

Testresultatet från resterande delen av spelartruppen kommer att redovisas under söndagen eller måndagen. Det betyder att fler spelare kan visa sig bära på sjukdomen.

Helena Ernlund slår fast att risken är liten att spelarna kommer få någon allvarlig sjukdom, även om vissa är febersjuka och har tydliga symtom.

– Hockeyspelarna är ju unga och har därmed liten risk att få allvarlig sjukdom, så vi tror och hoppas att de snabbt kommer att tillfriskna och att inte äldre, skörare personer smittas, säger Helena Ernlund och fortsätter:

– Det är självklart tråkigt att spelarna blir sjuka, främst för dem själva och deras familjer, men även för laget, supportrarna och seriespelet.

Inom tio till 14 dagar kan spelarna vara tillbaka i träning igen, menar Ernlund.

– Av tidigare erfarenhet med juniorhockeylagen så brukar man kunna köra igång med träning då.