Flera bussturer ställs in – här är linjerna som berörs: ”Har det tufft”

På måndag blir Dalatrafiks bussturer, främst i Borlänge och Falun, färre. Detta efter minskat resande och personalbrist på grund av den rådande coronakrisen.

– Vi drar in för att resandet har minskat kraftigt, samtidigt som kostnaderna är fortsatt stora. Vi måste anpassa oss till situationen, säger Ulf Berg (M), regionråd.

Vi måste värna skattebetalarnas pengar

Neddragningarna går att genomföra utan att konsekvenserna blir för stora för resenärerna, menar Ulf Berg.

– Mellan Falun och Borlänge har vi avgångar var femte minut. Det behövs inte under rådande omständigheter. Vi har också många turer mellan Mora och Falun (17 stycken per dag, reds anm). De behöver inte vara så många. Vi har med andra ord trafik som vi kan dra in utan att det ger stora konsekvenser, säger han.

Ändringarna innebär bland annat att flera linjer i Borlänge och Falun ställs in helt.

– Kollektivtrafikbolagen har det tufft. Vi måste värna skattebetalarnas pengar, samtidigt som vi hjälper bolagen som trafikerar länet.

Indragningarna i korthet:

Linje 4 i Borlänge går från halvtimmestrafik till timmestrafik. Mellan klockan 08:50 och 12:50 går turerna bara varannan timme.

Linje 5 i Borlänge enstaka turer ställs in.

Linje 14 och 15 i Falun har fått justerade tidtabeller. Nattrafiken och helgtrafiken på linje 14 är oförändrad. Linje 14 får färre turer och ändrad linjesträckning på vardagar eftersom den under morgon och kompletterar linje 15 till Ingarvet. Linje 15 får färre turer, som delvis täcks in av linje 14 och linjen får också en del justerade avgångstider.

Linje 151 mellan Kvarnsveden i Borlänge och Bojsenburg i Falun dras in helt. Resenärer mellan Borlänge och Falun hänvisas till linje 152 eller 153.Resenärer från Kvarnsveden i Borlänge hänvisas till linje 3. Resenärer från Bojsenburg/Britsarvet i Falun hänvisas till linje 13.

Linje 153 enstaka turer ställs in.

Linje 216 enstaka turer på morgonen ställs in.

Källa: Dalatrafik