Flera bilbränder på kort tid – polisen varnar: Kan slå till var som helst nästa gång

Under natten mot tisdagen sattes bilar i brand på två platser i kommunen; på Björkallén i Grängesberg och på Tre Krokars gata i Ludvika. Vid båda tillfällena har någon krossat en ruta, hällt in brännbar vätska och tänt på. Bilarna hann totalförstöras invändigt innan bränderna slocknade. Då bilarna inte brann med öppna lågor upptäcktes inte bränderna förrän under tisdagsmorgonen.

I Grängesberg var det två av Ludvika kommuns bilar som hade satts i brand. I Ludvika var det två privatpersoner som fick sina bilar förstörda. Parkeringen på Tre Krokars gata ligger undanskymt bland träden mellan flerfamiljshusen och Högbergsskolan. Här trodde gärningspersonerna att de kunde härja fritt, men efter att ha tänt eld på den första bilen blev de troligen avbrutna.

Den andra bilen blev förstörd av den brännbara vätskan, troligen diesel, som sprutades in i kupén genom den sönderslagna bakrutan. Bilen hann aldrig sättas i brand. Gärningspersonerna glömde dunken med brännbar vätska inne i bilen, den finns nu hos polisen.

Bilägaren fick se sin förstörda bil bogseras bort under tisdagsförmiddagen.

– Det känns jättetråkigt och onödigt, säger mannen, som inte vill ha sitt namn i tidningen.

Det brann också i kommunen under natten mot söndagen, då i tre bilar på Alvägen i Ludvika. Även där handlade det om anlagda bränder. Räddningstjänst och polis larmades till platsen vid 00.20-tiden. Bilarna brann med öppna lågor. Klockan 01.45 var räddningstjänsten klar med släckningsarbetet.

Polisen har i samtliga fall upprättat anmälningar om skadegörelse genom brand.

Bilarna verkar ha blivit slumpvis utvalda. Enligt polisen finns det inga samband mellan bilarnas ägare, förutom att två av bilarna ägdes av Ludvika kommun.

Ännu finns ingen misstänkt för någon av bränderna. Men polisen ser ett samband mellan händelserna, troligen rör det sig om samma gärningspersoner, och varnar allmänheten:

– Det här var troligen inte den sista anlagda branden. Gärningsmännen har ett fordon att förflytta sig med. De kan slå till var som helst i kommunen nästa gång, säger Pär Israelsson, utredningschef på polisen i Ludvika.

Han uppmanar allmänheten att vara observant på mystiska bilar eller personer och höra av sig till polisen.

– Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite, säger han.