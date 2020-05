Fler startar aktiebolag i Dalarna trots coronakrisen – och konkurserna är färre än i övriga landet

Förra året gick 16 aktiebolag i konkurs i Dalarna mellan vecka 13 och vecka 19. I år har 20 bolag fått ställa in betalningarna. Det är en ökning med 25 procent.

Genomsnittet för hela riket är strax över 40 procent.

– Om vi tittar bara på de här veckorna ligger Dalarna bättre till än snittet, säger Henrik Hargéus, produktchef för risk och kredit på Bisnode.

Antalet konkurser i riket är ändå färre vad han och kollegorna på Bisnode har befarat.

– Vi kan ana att de åtgärder som regeringen vidtagit har gett en mildrande effekt. Vi hade nog trott att det skulle se värre ut än vad det gör. Det har inte blivit lika mycket konkurser som befarat, säger Henrik Hargéus.

Trots krisen finns ändå optimismen kvar. I Dalarna har det startats fler aktiebolag under 2020 än under 2019, det gäller även under vecka 13 till 19 när coronansmittan har spridits som värst.

Under vecka 13 till 19 2019 startades 97 aktiebolag i Dalarna. Under motsvarande period 2020 har 140 bolag dragit igång. Det är en ökning med 44 procent.

Enligt Henrik Hargéus finns en liknande tendens över hela landet. Han ger två förklaringar. Vid årsskiftet sänktes kapitalkravet för den som vill starta ett aktiebolag från 50000 kronor till 25000 kronor. Det har fått till effekt att personer som kanske skulle ha startat en enskild firma, bildar aktiebolag i stället. En annan möjlig förklaring är att människor som blir uppsagda tar chansen och startar eget.