Fler fall av covid-19 sedan förra veckan – smittskyddsläkaren: ”Beror på ökat resande”

Just nu ligger inga covid-patienter på Falun och Moras intensivvårdsavdelningar.

Det är första gången sedan mars 2020 som det inte funnits några covidpatienter alls på intensiven, enligt smittskyddsläkaren Anders Lindblom.

– De äldre grupperna, som förut blev allra sjukast, är vaccinerade vid det här laget. De blir inte lika sjuka vid eventuell smitta, berättar han.

Däremot ökar smittspridningen i länet generellt. Enligt Anders Lindblom hade Dalarna betydligt fler fall av covid-19 under föregående vecka, jämfört med förrförra. Under måndagen fanns ingen exakt siffra att ge på det totala antalet smittade under förra veckan.

– Majoriteten av de nya fallen är reserelaterade. Man reser och hälsar på släktingar, åker utomlands eller inom Sverige, och tar med sig smittan hem, säger han.

Av de nya fallen misstänks det att samtliga är av delta-varianten.

– Det är den som dominerar i Dalarna, precis som i övriga Sverige. Den är också mer smittsam, säger Anders Lindblom och fortsätter:

– Man reser dessutom till länder med högre smittspridning än Sverige och utsätter sig för en större risk att insjukna. Det är för tidigt att ta bort restriktionerna när vi ser en ökad smittspridning.

Läget i Region Dalarna den 2 augusti

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

Totalt antal konstaterade fall: 27 314

Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 4

Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 0

Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0

Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 214*

Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 540

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Källa: Region Dalarna