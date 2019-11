Fler däck sönderskurna i Orsa – anmälningarna fortsätter komma in: ”Ring polisen om ni sett något”

På fredagskvällen hade polisen fått information om att minst fem bilar i centrala Orsa utsatts för skadegörelse.

Under lördagen fortsatte anmälningar om sönderskurna däck in komma in.

Polisens presstalesperson Christina Hallin berättar att polisen fått in sammanlagt sex anmälningar sedan igår.

– I två fall rör anmälan fler än en bil, det är fem personer som anmält, berättar hon.

– Däcken har förstörts med ett vasst föremål av något slag.

Samtliga bilar har stått parkerade i centrala Orsa under natten mot lördagen.

Nu vill polisen ha in tips från allmänheten.

– Ring polisen på 114 14 om du sett något lurt, säger Christina Hallin.