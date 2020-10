Firade hävt besöksförbud med tårta och champagne – återförenad med sina föräldrar: ”Varit tufft”

Under torsdagsmorgonen fick Susanne Svensson för första gången se hur föräldrarna bor. De flyttade in på äldreboendet Kungsljuset i Kvarnsveden i somras, då det nationella besöksförbudet redan gällde.

– Jag är jättespänd, det har varit en väldigt tuff tid, säger hon när tidningen möter henne utanför Kungsljuset vid 08-tiden på torsdagen.

Kommer inte vara arga på de anhöriga för att de kommer hit

Hon välkomnas vid entrén av den tillförordnade enhetschefen Maria Staffas, som avrått Susanne från inomhusbesök.

Känner ni er redo att ta emot anhöriga?

– Egentligen har vi fortsatta restriktioner, och uppmanar fortfarande till att mötas utomhus. Men nu jobbar vi för att kunna erbjuda säkra besök inomhus och kommer inte att vara arga på de anhöriga för att de kommer hit, säger hon.

Efter det ungefär 30 minuter långa mötet kommer Susanne Svensson ut med tårar i ögonen.

– Det var otroligt fint ordnat, säger hon och fortsätter:

– Det känns underbart, jag är så lycklig.

I entrén har Kungsljuset placerat en station med handsprit och information om myndigheternas rekommendationer.

– Sedan satte jag på mig munskydd, det var frivilligt. De följde de mig hela vägen upp, öppnade dörren – och där inne var mamma och pappa, säger Susanne Svensson.

Hon lämnade över tårtan, blommorna och champagnen, men höll sig på säkert avstånd.

– När de bodde i sitt hus var jag där nästan varje dag. Det var som att komma in där, tavlorna hängde på samma ställen och möblerna stod där de ska stå. Så nu förstår jag att det här är deras nya hem.

Mamma har varit jätteledsen och nere

Under sommaren har hon bara kunnat träffa föräldrarna utomhus, under strikta former.

– Vi har träffats här och suttit på någon parkbänk. Det var ingen bra start, mamma har varit jätteledsen och nere.

Susanne Svensson tycker att det var ett bra beslut att häva besöksförbudet.

– Men det är klart att man känner efter en gång extra och är superförsiktig. Jag skulle aldrig åka hit om jag hade symptom. Men de hyr sin lägenhet, det är deras hem. Det känns bra att de nu får bestämma. Rent psykiskt också för de äldre, att få träffa oss.

