Finns med på Leksands tränarlista – nu är Samuelsson tillbaka i USA: "Vi får se vad som händer framöver"

I början av februari fick Roger Melin sparken av Leksand och Ulf Samuelsson tog över jobbet som tränare. Men det blev inte en så lång tid i klubben som det var tänkt då säsongen nyligen ställdes in.

I en intervju med Sporten i förra veckan sa Leksands GM Thomas Johansson så här angående Samuelssons framtid i klubben:

– Det är inte omöjligt att Samuelsson, Eklund och Persson kommer att vara med nästa säsong. Från början var det nog tänkt att Samuelsson skulle köra de här tre månaderna och sedan återvända till sina andra åtaganden. Men nu är alla med i grytan av namn som vi jobbar med.

I en intervju med Expressen berättar nu Samuelsson att han reste hem till USA direkt efter att SHL deklarerat att säsongen var över.

– Det ska bli skönt att komma hem, ta det lugnt och ligga lågt ett tag tills vi ser något slut på det här, säger Samuelsson till Expressen.

Samuelsson, som jobbade som scout för NHL-laget Seattle innan han tog över Leksand, ger inga tydliga besked om sin framtid, men han kommenterar det han åstadkom med klubben så här:

– Vi fick inte den sportsliga framgången jag hade hoppats på, men grabbarna var inställda på att kriga under kvalet. Jag tycker att vi spelade riktigt bra hockey under de sista fem omgångarna. Alla tände till och jag kände att jag åstadkom mycket med laget under den tid jag var där.