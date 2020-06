Filmkollen: En "Sex and the city" för 2020-talet

"Love life"

Visas på Cmore

I rollerna: Anna Kendrick, Zoe Chao, Jin Ha med flera

Regi: Stephanie Laing med flera

Om man är en tv-tittare över 30 kan både Darby och "Love life" inledningsvis te sig aningen tröttsamma. Hon är hyfsat nyinflyttad i New York, bor i en (extremt mysig) lägenhet med några hippa rumskompisar och saknar både riktning och pojkvän.

Darby längtar efter det där som alla andra verkar ha, som handlar om självklar tillhörighet, kärlek och en plats som känns trygg, känslomässigt.

Hon dejtar således. Det går mer eller mindre bra. Men hon lär sig hela tiden något om livet och sig själv genom sina relationer.

"Love life" är uppbyggd så att varje avsnitt behandlar en kärlekshistoria som Darby har. Ibland för en kväll, ibland något längre.

Kvaliteten svajar lite längs vägen och eftersom serien, i alla fall de åtta avsnitt av tio som har setts för recension, är som bäst när den vågar gå på djupet är det synd att manuset tar lite väl enkla utvägar ur en del psykologiska rävsaxar som presenterar sig. Anna Kendrick ("Pitch perfect", "Up in the air") är egentligen bättre än så.

Här är hon som vanligt piggt charmig att titta på, vilket underlättar i början av serien.

För har man själv en gång kommit förbi stadiet "ung, osäker och sökande" och snarare befinner sig i "sliten, förskolehämtande och relationskrisande" eller till och med "medelålders, visare och nyskild" så känns det kanske inte som att man har så mycket att hämta i en serie som handlar om att det är så himla jobbigt att vara just ung.

Om sådana känslor infinner sig – fortsätt ändå att titta. Efter ett par avsnitt infinner sig en intressant utvecklingskurva, där man kan pricka in ungefär var man själv befinner sig i livet. Är det kanske i terapifasen? Ögonblicket då man blivit gammal nog att inse att den där festande kompisen möjligen är alkoholist? Verkligen hittar sin grej, yrkesmässigt?

Som den trygga berättarrösten som ramar in avsnitten tryggt informerar om redan i slutet av det första avsnittet: "Lugn, Darby. Allt kommer att hända dig, allt det där som du undrar så över om du någonsin kommer att få."

Och så är det ju, livet kommer att inträffa. "Love life" blir ingen större milstolpe i tv-historien men när byggstenarna som utgör Darbys liv presenteras så här aptitligt, genom korta lättsmälta avsnitt där mycket har hänt mellan varven och kemin mellan Anna Kendrick och hennes killar är så lyckad, blir det ändå kul att hänga med.

Miranda Sigander/TT

***

"Blodsbröder"

Visas på Cmore

I rollerna: Andreas Jessen, Sebastian Jessen, Lars Mikkelsen med flera

Regi: Milad och Mehdi Avaz

Tonen sätts direkt. Två stackars småpojkar bevittnar på nära håll ett brutalt mord och man förstår att det här kommer att bli en hårdkokt och blodig historia. 20 år senare får den ene av pojkarna, den unge börsmäklaren Adam, besked om att hans gangsterboss till pappa är död och att det är dags att resa hem och gå på begravning.

Till begravningen kommer också hans storebror Jakob, men till skillnad från sin lillebror har Jakob ingen lust att stanna kvar på gravöl. Han är nämligen nyutexaminerad polis och vill aldrig mer ha med sin dysfunktionella familj att göra.

När Adam rotar i pappans dödsbo hittar han ett stort parti med hasch och med hjälp av det får han för sig att bygga ett kriminellt nätverk tillsammans med sina småfifflande barndomsvänner. Samtidigt värvas Jakob till en specialstyrka inom polisen som ska bekämpa narkotikahandel. Snart ska brödernas vägar mötas på nytt.

Bakom "Blodsbröder" står bröderna Milad och Mehdi Avaz, som har varit lovande namn i den danska filmvärlden i några år nu. När de tar sig an krimseriegenren gör de som i sina tidigare långfilmer, med hjälp av visuellt snygg och tekniskt skicklig vardagsrealism. Det här är välskrivet, rappt och spännande på patenterat danskt gangsterfilmsmanér.

Samtidigt känns storyn lite standardmässig. Storögd icke-gangster ger sig in i gangsterbranschen och råkar ta sig alldeles för mycket vatten över huvudet. Oskiljaktiga pojkar skiljs åt och hamnar genom ödet på kollisionskurs som vuxna. En nybakad snut med trasslig bakgrund slits mellan sina lojaliteter. Vi har sett mycket av det här förut.

Men i sin trånga gangsterkostym är det ett välspelat drama. Huvudrollsinnehavarna Andreas och Sebastian Jessen bär serien framåt och att de är bröder på riktigt skänker också en extra dimension till historieberättandet. Och Lars Mikkelsen är ju bra i allt han är med i.

Det bakomliggande temat med hur ett riktigt risigt faderskap ligger som en mörk skugga över nästa generation gör att det här är väl värt att sträckkolla en regnig sommardag.

Björn Berglund/TT

***

"Beanpole – den väldiga kvinnan"

I rollerna: Viktoria Mirosjnitjenko, Vasilisa Perelygina, Andrej Bykov med flera

Regi: Kantemir Balagov

Det är Leningrad 1945 och långa, magra Ija (Viktoria Mirosjnitjenko) har med nöd och näppe klarat livhanken i Det stora fosterländska kriget. Hon kallas Dylda, ungefär Bönstjälken, och hon arbetar som sköterska på ett militärsjukhus fullt av sargade soldater. Samtidigt försöker hon ta hand om sin lilla treårige pojke så gott hon kan.

En fruktansvärd händelse inträffar (alltså herre gud!), och strax därpå återvänder hennes bästa vän Masja (Vasilisa Perelygina) från fronten. Innan Ija blev hemskickad tjänstgjorde de som luftvärnssoldater tillsammans och nu ska de på något sätt hitta sina platser i en ny tillvaro utan kriget.

Men freden visar sig vara nästan lika fasansfull och kaotisk. De unga kvinnorna bär på djupa ärr, både fysiska och psykiska och deras vänskap har sin egen mörka historia och destruktiva dynamik.

"Beanpole" bygger löst på Svetlana Aleksijevitjs "Kriget har inget kvinnligt ansikte" och är något så välbehövligt som en krigsskildring med en kvinnlig blick, med systerskap och moderskap som centrala teman. Men unge regissören Kantemir Balagov har större anspråk än så. Det här är en symboltyngd och hårt stiliserad film om hur ett helt samhälle, chockat, stympat och undernärt, desperat försöker sätta nytt liv till världen.

Tagningarna är långa och laddade, men laddningen ligger i Ija och Masjas minspel och rörelser snarare än i dialogen, som är korthuggen med långa pauser. Deras samspel liknar en subtilt dans. Det här kunde ha blivit alldeles för konceptuellt, men scenerna har så mycket poesi och känslomässig elektricitet att man sugs in och hypnotiseras av Mirosjnitjenko och Perelyginas granatchockade samspel. Sjukt nog är de båda långfilmsdebutanter.

Lika imponerande är den 25-åriga fotografen Kseniya Sereda. Hon bygger tekniskt fulländade bilder där lysande grönt och rött återkommer och kontrasterar mot de Sovjetmurriga miljöerna, liksom liv och bedrägligt hopp hela tiden samspelar med trauma och förtvivlan.

Björn Berglund/TT