'Fifens' nye sportchef – en 'Horndal-typ' med ambitioner: "Större möjligheter i Falun än i Borlänge"

Allt sedan Falu IF – av ekonomiska orsaker – drog ur sitt herrlag inför bildandet av den nya Hockeyettan säsongen 2014/15 har man fört en relativt anonym tillvaro i division 2.

Men nu tycks förändringens vindar börja blåsa uppe på Lugnet.

Säsongen 2018/19 gick backlegendaren Tomas Jonsson in i föreningens sportkommitté, och i dagarna har ytterligare en pusselbit lagts till klubbens nya satsning: Sätersonen Mathias Karlsson blir ny sportchef.

Det var vad jag skulle få göra med budgeten som jag och föreningen hade olika uppfattningar om

Under sin framgångsrika, sju säsonger långa sejour med Hallstahammars HK – där han var sportchef, tränare och andretränare om vartannat – tog han herrlaget från division 3 till tvåan och stod sedan på tröskeln till Hockeyettan när coronapandemin stoppade kvalserien i våras.

35-åringen nådde Hockeyettan trots allt, för efter succén med Hallstahammar värvades han som sportchef till Köping HC i våras. Men blott fem månader senare valde Mathias Karlsson att lämna klubben.

– Det är inga "hard feelings" mellan mig och Köping, men när jag inte fick de förutsättningar att jobba med som de lovat mig så blev det så här, säger Mathias Karlsson.

Falu IF hade funnits med i bilden redan i våras när han lockades till Köping HC, och när det uppdraget avslutades i förtid var steget tillbaka hem till Dalarna kort.

Karlsson kommer att arbeta som resurslärare på Svärdsjöskolan och därutöver ägna det mesta av sin lediga tid åt rollen som sportchef för "Fifen".

– Jag har haft en bra dialog med Conny (Tillman, ordförande i Falu IF) hela tiden så processen gick rätt snabbt. Jag gillar förutsättningarna som finns i klubben, säger Mathias Karlsson.

– Falu IF har herr- och damlag, J18, J20 och en stor ungdomsverksamhet. Det är en anrik klubb med stora utvecklingsmöjligheter, större än de som fanns i Köping.

Jag tycker mig se likheter mellan honom och Horndal

Målsättningen är offensiv.

– I coronatider ror jag att det är ganska bra att spela i division två och smyga med lite. Jag tror faktiskt att hockeykartan kan förändras rätt mycket på sikt då flera Hockeyettan-klubbar riskerar att gå i konkurs, tyvärr, säger Mathias Karlsson och fortsätter:

– Kan vi skynda långsamt och utveckla verksamheten är jag övertygad om att vi spelar i Hockeyettan inom två-tre år. Detsamma gäller damlaget, vi vill att de ska nå division ett.

Robert Wikblom, styrelseledamot i Falu IF med ungdomsverksamheten som huvudområde, ser i Mathias Karlsson en "Horndal-typ".

Borlänge Hockeys forne sportchef Mats "Horndal" Johansson – som fick lämna klubben under uppmärksamma former i fjol – var under lång föreningens starke man och starkt bidragande till att göra laget till ett av Hockeyettans främsta.

– Mathias har gjort inte bara gjort det bra med A-laget i Hallstahammar, utan med förening i stort genom att utöka antalet ungdomslag och ta ett helhetsgrepp. Det hoppas vi att han ska göra i Falu IF också, och jag tycker mig se likheter mellan honom och "Horndal", säger Robert Wikblom och fortsätter:

– Han är en sån ledare som hugger i när det behövs, som har ett jäkla driv och nya tankar. Vi behöver folk som är operativa i föreningen, som "Horndal" var i Borlänge eller som Lasse Hedlund i IFK Ore. Min bild är att den personen har saknats i Falu IF tidigare.

Mathias Karlsson gillar jämförelsen.

– "Horndal" är faktiskt lite av en förebild för mig. Jag har alltid respekterat honom och tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb med Borlänge.

Med tiden vill Mathias Karlsson ta Falu IF till samma nivå – och bortom den.

– Jag ser större möjligheter i Falun än i Borlänge, och min magkänsla är att vi kommer att kunna gå om dem. Men det kommer så klart ta sin tid, Rom byggdes inte på en dag. En stad av Faluns storlek ska ha ett lag i Hockeyettan, minst.