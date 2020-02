Fick lämna LIF – nu kliver han in i Borlänges ledarstab: "Otroligt spännande"

Jens Nielsen fick lämna Leksand i samma veva som Roger Melin, när klubben plockade in Per-Erik Eklund i rollen som assisterande.

Sedan dess har det gått tre veckor, och Nielsen har nu klart med nytt uppdrag. På onsdagen meddelar Borlänge Hockey via ett pressmeddelande att de nu tar in Nielsen i ledarstaben.

– Jag har under ett par veckor fört goda dialoger med Jens, som nu kommer med sin erfarenhet och kunskap från både SHL och landslag. Jens kommer ansluta från och med idag onsdag till vår aktivitet vi har med A-laget. Som alla vet så ska vi snart kliva in i play off spel och att vi får in två ögon och två öron till in i vår ledarstab är samtliga glada över, säger sportsligt ansvarige Mattias Bergdahl i pressmeddelandet.

Jens Nielsen har flertalet säsonger bakom sig i Leksands ledarstab, och kliver nu in i Borlänge som snart går in i ett kval där slutdestinationen ger en plats i Hockeyallsvenskan.

Och efter sin tid i Leksand är pressade situationer något han är van vid.

– Otroligt roligt och spännande att få komma in i slutet av säsongen nu när det gäller som mest och det roligaste börjar. Jag har fått varit med om många roliga resor med lag som ledare och jag är helt övertygad att denna resa kommer bli minst lika rolig.