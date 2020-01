Fibermålen i fara på landsbygden: ”Pengarna räcker inte”

Just nu har drygt 3 600 hushåll i Säter tillgång till eller möjlighet att koppla upp sig på bredband via fiber. Det är 68,53 procent av de 5 295 hushåll som finns.

Regeringens mål är att 95 procent av befolkningen ska ha tillgång till fiber i år och 98 procent år 2025.

– För att uppnå det behövs 22 miljarder i hela landet, men de närmaste tre åren skjuter regeringen bara till 650 miljoner, säger Tony Flink, bredbandssamordnare i Säter och Rättvik.

– Det är osäkert hur mycket av de pengarna som hamnar i länet, fortsätter han.

Inte lätt att gräva här.

Kommunerna kan söka pengar från Tillväxtverket för att dra nätet mellan olika orter. I byarna är det sedan upp till kommersiella aktörer eller fiberföreningar att se till fibern kommer in i husen.

Ett dilemma är, enligt Tony Flink, att de nuvarande direktiven från regeringen är att bidragen ska användas till att bygga ut där man får mest fiber för pengarna.

– Men här i Dalarna är det ofta långa avstånd och inte lätt att gräva, säger han.

Många väntar på att få fiber.

Därför tror han inte att bredbandsmålen kommer att nås för flera kommuner i Dalarna.

– Inte med vanlig nedgrävd fiber i alla fall och det är ju det man kan få bidrag för idag.

Vad säger Säterborna? Är det många som klagar?

– Ja, många väntar på att få fiber.

Finns det några andra alternativ?

– Ja, man kan till exempel skjuta ut fiber trådlöst via radiolänk eller hänga det som en elledning via en kraftledningsgata, men det är inget som man kan få bidrag för just nu.

Det pågår försök med så kallade hybridnät. Med ett sådant kan hushåll som ligger centralt i en by få nedgrävd fiber och de som ligger långt ifrån kan få fiber via luftburen teknik.

– I Hedemora vet jag att någon aktör skjuter ut fiber, men det kräver fri sikt och parabol på taket, säger Tony Flink.

Andra varianter för att få till fiber i kommunens ytterområden är att samarbeta med energibolag från Smedjebacken, Borlänge och Falun.

Relativt bra intresse i byarna.

Dessutom bör intressegraden upp i byarna för att de kommersiella aktörerna ska vilja dra fibern till bostäderna.

– Det krävs cirka 60 procent anslutningsgrad för att det ska gå ihop.

Hur ser intresset ut i Säter?

– Där är det relativt bra intresse och det finns ett väldigt högt engagemang från kommunens sida att verkligen få ut fiber i byarna, säger Tony Flink.

Kan kommunen gå in och stötta ekonomiskt för att fler byar ska få fiber?

– Det diskuteras, men regelverket för på vilket sätt kommuner får skjuta till pengar sätter stopp för det.

Fakta/Nästa steg för fibergrävning

Säters kommun planerar att börja gräva för ortsammanbindande fiber till följande orter under våren:

• Gessån-Nisshyttan

• Pingbo-Fiskarbo

• Rutbo-Yttre Heden

• Rutbo-Pungmakarbo

• Knutsbo-Mårtens gård

Prioriteringsordningen beror på intresset i respektive by.

En ansökan från Säters kommun om nya bidrag från Tillväxtverket kommer att skickas in i dagarna. Den gäller:

• Norbo-Ingvallsbo

• Ingvallsbo-Uggelbo

• Hysta-Nygårdarna

Om ansökan beviljas påbörjas de grävningarna troligen 2021.