Fenomenet Christer från Småstadsliv besökte Älvdalen – spelade in massa material: ”Vi är något fint på spåren”

I början av mars kommer fenomenet Småstadsliv, med Christer Johansson i spetsen, att påbörja en vårturné, däribland gästar de Sälen.

Det är en humorgrupp som började sin bana med att göra skämtsamma filmer som de laddade upp på internet men därefter växte projektet och Småstadsliv har gjort både shower, dvd:er och radioprogram.

En del behövde dock inte vänta till våren för att få ta del av Christer Johanssons komiska sinnelag och temperament.

Nyligen besökte Christer nämligen Älvdalens utbildningscentrum. Under tre dagar fanns han på plats och gick in i rollen som Örjan Bengtsforst för att spela in massa material.

Örjan Bengtsforst är som klippt och skuren för Älvdalen. Det är en figur som finner livsglädje och ro i skogen, har en passion för kaffe och umgås helst med jaktlaget.

Christer var dock inte på besök för att han helt förlorat sig i karaktären. På avstånd kunde man kanske tro att han drabbats av en psykos då han vandrade runt och skojade med eleverna.

Men han hade faktiskt blivit inbjuden. Detta för att spela in material och på så sätt marknadsföra jaktutbildningen.

– Det är arbetslagets idé. Vi ville prova ett nytt grepp för att uppmärksamma omvärlden om vår jaktutbildning. Vi ville göra det lite annorlunda, med humor, och det känns jättebra, säger Cecilia Kihlman, biträdande rektor.

Tidningen besökte inspelningen när den var på väg att nå sitt slut. Utan kontext var det svårt att förstå vad som hände framför kameran, men ett jakttorn, en skotare och massa elever var inblandade.

– Gymnasiet är väldigt kunniga inom jakt. Vi står för humorn och skapar den på plats. Vi har fått väldigt fria händer och det har varit ett väldigt bra samarbete, säger Christer Johansson.

Han berättar att de införlivat många lokala elever samt lärare i inspelningen vilket också har varit väldigt roligt.

– Det har varit helt nytt för oss. Det har gått fantastiskt bra. Det har varit jättekul att ha hela skolan som en scen, säger Christer Johansson.

Det varit väldigt roligt. Vi har träffat så mycket trevliga människor och känslan har varit bra hela tiden. Det ska bli spännande att se slutresultatet.

Han berättar att de varit i fantastiska miljöer, helt perfekta för karaktären, vilket underlättat jobbet. Och när det går lätt, då är det roligt, påpekar Christer.

– Under vissa produktioner tittar vi på varandra och undrar, shit, vad har vi gjort? Vi kommer aldrig få ihop något vettigt. Nu känns det tvärtom väldigt bra. Vi är något fint på spåren, säger Christer Johansson.

Han har också uppskattat att se så många unga ”Bengtsforstar” på skolan. Ungdomar med flanellskjorta, skinnväst och stora hjärtan. En elev spelade dragspel för honom i sitt pojkrum. Andra bjöd honom på delikatesskorv.

– Återväxten är tryggad, skrattar Christer.

Se filmen nedan när Christer tidigare besökte Älvdalen:

Och bakom kameran fann man Henrik Jacobsson, ansvarig för ljud, ljus och bild. Han har spelat in så mycket att han blivit blasé, men Christer påpekar att denna gång har även Henrik fått bita sig i läppen för att undvika spontanfniss och en skakig kamera.

– Vad kan jag säga, ibland blixtrar det till, säger Henrik Jacobsson.

Jonna Ekström, ytterligare en skådespelare från Småstadsliv, hängde också med under dessa inspelningar.

– Det varit väldigt roligt. Vi har träffat så mycket trevliga människor och känslan har varit bra hela tiden. Det ska bli spännande att se slutresultatet, säger Jonna, som fortsätter:

– Sen verkar det så mysigt här på skolan. Vi har bara mött kärlek. Det är så man längtar tillbaka till studierna.

Klippen som spelats in på gymnasiet kommer att släppas inom en snar framtid.