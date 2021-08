Femte raka för Global Concept

Värre ändå är dock Magnus Lillieborg-tränade Oskar Of Sand som inte heller vet hur det känns att förlora och för Ulf Ohlsson tog sin sjunde raka seger när han från ledningen vann på 1.15,1a/2 140 meter.

En som också var nöjd med kvällen var Oskar J Andersson som vann V86-2 med Bon Bini efter att tidigt kört sig till ledningen. Segertiden blev 1.14,6a/2 140 meter.

Hav var dessutom favoritspelad med One Kind Of Art i den avslutande avdelningen och såg ut att avgöra inne på upploppet, innan Per Lennartsson kom farande med Robert Bergh-tränade Harper Seabrook och slog sig förbi kort före mål.

Mats Persson