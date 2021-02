Felaktiga uppgifter fick politiker att tänka om: ”Jag kanske gick lite långt”

Kommunfullmäktige i Borlänge var i förra veckan på väg att säga nej till fria broddar till Borlänges pensionärer.

Ett förslag som förts fram av Sverigedemokraterna.

Men när Peter Henriksson (M) i debatten säger att det finns ett riksdagsbeslut om ett nationellt bidrag till broddar för seniorer svänger frågan.

Beslutet blir istället för ett nej en återremiss – med andra ord ytterligare utredning.

– Det är en fråga som varit uppe i riksdagen så sent som i oktober under rubriken nationellt bidrag till broddar för seniorer, säger Peter Henriksson under debatten.

Och hävdar att riksdagen i ett beslut ställt sig bakom detta. Ett bidrag till broddar.

– Frågan är i högsta grad levande på nationell nivå.

Men något riksdagsbeslut finns inte. Förslaget är under behandling.

Riksdagen sa också för ett år sedan nej till en identisk motion från samma förslagsställare.

Gick lite långt.

När Peter Henriksson (M) uppmärksammas på detta vidhåller han först att riksdagen tagit ett beslut.

Men efter lite googlande konstaterar han att så inte är fallet.

– Jag kanske gick lite för långt.

Han tycker ändå att kommunfullmäktige tog ett bra beslut.

– Frågan är uppe på nationell nivå och vi bör invänta ett beslut där. Det var min poäng i inlägget i kommunfullmäktige. Låt riksdagen fatta ett beslut och sedan får vi se, säger Peter Henriksson till tidningen.

Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande, säger att hon ändrade sig i kommunfullmäktige när uppgiften om ett riksdagsbeslut fördes fram.

– Det kändes som att ”oj är det så”.

Därför sa hon ja till mer utredning. Och inte nej som hon hade tänkt.

– Vi lär ju gå åt samma håll som riksdagen. Det är jättekonstigt annars. Jag tänkte att om det är på det här sättet så måste vi titta på det och ta ett omtag, säger Anita Nordström.

Fotnot: Riksdagen tar beslut i mars. Kommunfullmäktige tar beslut vid ett kommande sammanträde.