Fattig, sjuk och älskad: Berättelsen om Birgitta Lundberg går rakt in i hjärtat

Inledningsorden går rakt in i maggropen: "Sista gången jag såg dig i livet förstod jag att du var död."

Författaren och krönikören Patrik Lundberg är på besök hos sin mamma, Birgitta Lundberg. Hon har nyss fyllt 67 år och är märkt av sjukdom och fattigdom. En ensamstående mamma, som kämpat för sina barn, men glömt bort sig själv.

Patrik Lundberg skrev om sin mamma i en uppmärksammad essä förra året, där han drog paralleller mellan hennes liv och fadern i den franske författaren Édouard Louis ”Vem dödade min far”. En djupdykning i frågor om klass, utbildning, livsvillkor, hälsa och förväntad livslängd. Och en påminnelse om hur livet kan se ut, en bra bit bort från medelklassens välputsade ytor.

I år gjorde han ett uppmärksammat Sommarprogram om sin mamma och nu skildrar han hennes liv i bokform i "Fjärilsvägen".

Det är en stramt hållen, avskalad berättelse om en älskad mamma, som går under när fattigdomsfällan slår till om henne.

Efter den korta öppningsscenen gör han över till att ge en tillbakablick på sin mammas liv och sin egen uppväxt på Fjärilsvägen i Sölvesborg.

Birgitta Lundberg föddes 1950 i Sibbhult, när det ännu fanns hopp, även om hennes liv.

Det såg så ljust ut. Så vanligt. Hon växer upp, går ut och dansar, träffar sin man, gifter sig, jobbar på försäkringskassan, bygger villa och adopterar de älskade barnen Patrik och Paula.

Sen kommer otroheten, skilsmässan och livet som ensamstående mamma. Hon har gått ner i arbetstid för att hinna med, pengarna räcker inte, allt hon tjänar går till att ge barnen en bra uppväxt.

När Patrik Lundberg börjat jobba blir han förvånad över att andra äter lunch, det gjorde aldrig hans mamma. Han rör sig bort från uppväxtmiljön, blir journalist och författare, ser hur avståndet mellan deras världar växer. Kontaktytorna minskar, samtidigt som värmen och kärleken finns där.

Så träffar hon en ny man, som inte är bra för henne, blir sjukskriven, dricker för mycket och får svårare och svårare att klara sig.

Patrik Lundberg skriver i duform, som ett brev till sin mamma, men väver samtidigt in politik och samhällsutveckling. Hans mamma är inte ensam, hon är en av många lågutbildade och lågavlönade kvinnor som brottas med dålig ekonomi och - ofta - med vacklande hälsa.

"Fjärilsvägen" har inte samma mjuka ton som Patrik Lundbergs Sommarprogram, där han pratviskade fram historien om Ingrid Birgitta Lundberg.

Här är han torrare, mer sammanbiten, det finns en återhållen vrede när han ställer politiska uttalanden mot sin mammas verklighet. "Du var inte ens en del av det verklighetens folk som Kristdemokraternas Göran Hägglund pratade om, för den gruppen skulle få det bättre", skriver han.

"Du fick välja mellan att äta lunch och att ge dina barn nya skor".

Det är en verklighet som Patrik Lundbergs mamma inte är ensam om. Långt därifrån. Han hänvisar också till en rapport från Statistiska Centralbyrån som visar att lågutbildade kvinnors förväntade livslängd sjunker. I alla andra grupper ökar den.

Patrik Lundberg lyfter fram sin mamma ur statistikens skuggor och gör henne levande, med sin glädje, sina drömmar och sin kärlek till barnen, samtidigt som han gör hennes livsöde till politik.

Det är starkt. "Fjärilsvägen" är en gripande kärleksförklaring till en mamma, som bröts ner och gick under.

"Did I tell you that I love you", citerar han på försättsbladet. Det är jag säker på att han gjorde.

Litteratur:

Patrik Lundberg

Fjärilsvägen

(Albert Bonniers förlag)