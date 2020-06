Färre inbrott under corona - men experten uppmanar: "Slappna inte av i sommar"

Inbrotten minskade drastiskt i hela landet under 2018. Det förklaras av förebyggande insatser mellan polis och kommuner.

Dock var region Bergslagen, där Dalarna ingår, ett av de mer drabbade regionerna av villa- och lägenhetsinbrott under fjolårets sommarmånader.

Hittills i år är antalet inbrott något färre än motsvarande period förra året. Coronapandemin kan, enligt Brottsförebyggande rådet, vara en förklaring.

En speciell semesterperiod är nu i antågande. Svenskarna avråds från utlandsresor.

– Att vi inte kan resa som vanligt i sommar är nytt. Det gör att många naturligtvis kommer resa hemma. Men vi vill flagga för att risken för inbrott har inte på något sätt minskat. Man bör ändå tänka på samma sätt när man lämnar sin bostad, säger Håkan Franzén, expert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa, och fortsätter:

–Det är lätt att slå sig till ro när vi nu under ett par år har sett ett minskat antal bostadsinbrott. Men det är egentligen då man ska sätta in stöten.

En stor del av inbrotten som normalt sker tillskrivs utländska ligor som organiseras i Sverige. Enligt Håkan Franzén står ligorna för 50-70 procent av bostadsinbrotten i landet.

När inte ens tjuvar reser hit borde risken för inbrott bli lägre, men Franzén menar istället att lokala kriminella nu bara får mindre konkurrens.

– Så är det med all säkerhet. Tittar man isolerat på senaste kvartalet under pågående pandemi är det nog så, som jag hört från polishåll, att de utländska tjuvarna har åkt hem. – Det tror jag personligen är förklaringen till att vi just nu ser ett färre antal bostadsinbrott och stölder överhuvudtaget. Men vi har fortfarande lokala tjuvar kvar som naturligtvis har mer att välja på.

Franzén menar att en inbrottsförebyggande åtgärd är överställd alla andra.

– Det är att tillsammans med polisen ordna grannsamverkan. Utvärderingar visar att inbrotten minskar radikalt. Slappna inte av, utan ta chansen när grannarna är mer hemma.