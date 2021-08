Färre fotgängare och cyklister dör i trafiken – så många har skadats i länet

Från 2016 till 2020 rapporterades i Dalarna totalt 361 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon.

Av dessa ledde 106 till måttliga, svåra eller dödande skador.

"Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder", säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If, i ett pressmeddelande.

"Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister", fortsätter hon.

Till allra största del är det vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Sverige. Av de 361 olyckorna som rapporterades i Dalarna under de senaste fem åren var barn inblandade i 83, i de flesta fallen med lindriga skador, enligt statistiken.

"Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand", säger Irene Isaksson Hellman.

Singelolyckor i lägre åldrar

I statistiken är inte singelolyckor på cykel medräknade. De är mycket vanligare ned i lägre åldrar. Det kan handla om ovana att cykla, men också att växande barn "leker och trixar" på cykeln.

Allvarliga olyckor med barn och motorfordon inträffar ändå. I Dalarna har 18 olyckor rapporterats in under senaste femårsperioden där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.

Det är främst längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker.

"De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste", säger Ifs trafiksäkerhetsforskare.

FAKTA/Olyckor

Olyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon rapporterades i Dalarnas län 2016-2020.

Avesta: 34 olyckor (varav 6 med barn) – 10 svåra olyckor (varav 3 med barn).

Borlänge: 76 (12) – 19 (3).

Falun: 83 (21) – 24 (3).

Gagnef: 7 (2) – 3 (2).

Hedemora: 26 (8) – 6 (1).

Leksand: 13 (5) – 2 (0).

Ludvika: 31 (5) – 13 (1).

Malung-Sälen: 18 (5) – 5 (2).

Mora: 26 (6) – 9 (1).

Orsa: 8 (4) – 3 (1).

Rättvik: 13 (3) – 2 (0).

Smedjebacken: 3 (1) – 2 (0).

Säter: 8 (1) – 2 (0).

Vansbro: 5 (1) – 2 (0).

Älvdalen: 10 (3) – 4 (1).

Källa: Trafikdatabasen Strada.