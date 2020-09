Fantomljud och melodier i ofas: ”Roligt att se och uppleva”

Eklund arbetar med ljudkonst och kombinationer av ljud och objekt. Här ser vi några olika verk som skapar ljudvärldar och rumsligheter genom tal, sång, elektronik och toner. En multipol av röster – en mångfald av röster som förhåller sig till rummet, till tiden, till samtidigheten i ”en karta över sfären av bakgrundsstrålning”. Bakom den tämligen abstrakta beskrivningen finns matematiska formler om serier av tal beroende av vinklar – knepigt men inspirerande för den konstnär som arbetar med ljud som intervall, som rumsbyggande, som olika frekvenser av rörelser och mening. Fantomljud kan uppträda, som en analogi med kroppens fantomsmärta efter till exempel ett amputerat ben.

Den franske fenomenologiske filosofen Maurice Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen som ett försök att lämna dikotomin, tudelningen, objekt-subjekt är viktig i sammanhanget. Vi kan också säga – ”Mitt namn är Legion, ty vi är många”.

”Array”, ett verk med högtalare monterade i ett lampskärmsskelett. Du sticker upp huvudet i lampskärmen så att högtalarna är runt omkring dig, i höjd med öronen. En mängd röster talar och sjunger. Det är ett sorl av ljud, ekon, olika språk, fragment av samtal och du sitter mitt i ett myller av osynliga gestalter. Ordet kan på engelska betyda samling eller uppställning och det är just ett slags grupp, om än vag, som tar form här. Plötsligt hör man ett ord som kommer fram ur gyttret, vilka ord människor hör beror på deras olika liv och erfarenheter. Vad är mening och vad är inte mening?

Som fyra krossade äggskal ser de halva vita sfärerna i ett av hörnen i rummet ut. De är gjutna i gips och i toppen av vart och ett finns en oregelbunden öppning med en högtalare inuti. ”Kanon” heter verket och det som hörs från sfärerna är just en kanonsång, alltså en sång där alla sjunger samma melodi men börjar i tur och ordning. Det är en gammal form av vokal musik som i århundraden har använts i kyrkan. Upprepningen flätar ihop alla rösterna till en gestalt. Och ibland kan man tänka på två lampor som först blinkar i otakt, sen närmar sig varandra alltmera, en sekund överensstämmer helt och sen fjärmar sig från varandra igen. Melodin är både i fas och i ofas med sig själv.

Det kanske mest charmerande verket är Eklunds version av den gamla amerikanska dängan ”Moonriver”. I en videoloop ser vi henne, svartklädd, hållande ett lysande klot i famnen, naturligtvis en fullmåne. Eklund sjunger den romantiska texten om mångatan - "Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style some day. Oh, dream maker, you heart breaker, Wherever you're going I'm going your way.”…

Ljudet är inspelat med 3D-effekter, röster och rörelser runtomkring med komp av mjuk orkesterinstrumentering. Vi kan föreställa oss fullmånen glittrande i vattnet, mångatan leder oss rakt ut i rymden, in i ljuset. Det är ett längtansfyllt utforskande tillstånd. Eklund har ingen stor röst, men den är klar och rak.

I utställningen finns några små bilder, akvareller med fotocollage, som fungerar som ett slags dokumentation eller vägledning i arbetet. Eklund är utbildad ljudtekniker och det är också de ljudliga delarna av utställningen som är starkast och bäst genomförda, både tekniskt och innehållsmässigt. De visuella gestaltningarna är inte alla lika självklara.

Det är roligt att se och uppleva och jag hoppas att publiken hittar till denna mystiska och sinnesutvidgande utställning.

Konst

Mira Eklund

Galleri Svarta Gran, Borlänge

Visas till och med 10/10