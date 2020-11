Familjeredaktör Jenny Andréasson: ”Era berättelser gör resorna värt besväret varenda gång”

”Jag har världens bästa jobb” sa han när vi rundade av ute på den höstgrå gatan i Falun. För familjesidan hade han precis berättat om läkarjobbet och drömmen om att forskningen ska vända upp och ned på sjukdomen som drabbar hans patienter.

Det är inte svårt att stämma in i de där orden. Och efter några år på olika kontorsstolar här på tidningen med allt ifrån dagens livesändning till att planera in den somriga läsarbilden i Del 2 har året som familjeredaktör präglats av möten, ute i Dalarna.

Och äntligen har jag själv börjat bli lite mer kompis med kameran, trots alla dess gåtfulla knappar och vred. Med autoläge och ett laddat batteri kan vi komma långt tillsammans, tänker jag.

Att Dalarna är vackert det visste jag redan, men det här året har jag fått se så mycket mer, från Rikkenstorp i söder där minnena från ett sällsamt författarmöte kom till liv, till krögarhemmet i Älvdalen ”city” i norr. Inspirerande och överraskande möten, med nybakade pensionären, jubilaren i lägenheten, på telefon eller glatt vinkande från sin balkong. Och ja, ibland var det överraskande nog att hitta rätt till slut, med lite hjälp på vägen, tack hockeymamman som guidade bland gårdarna i byn utanför Gagnef när bilens färddator insisterade ”Fortsätt till rutten”.

Era berättelser om allt ifrån forna tiders tandläkarborrar till hur ni mötte livskamraten i dansorkestern, har gjort resorna värt besväret varenda gång.

Under året minns jag kanske särskilt samtalen med föräldrarna i det som blev artikelserien Första tiden med barn. Barnsköterskan Birgitta öppnade en dörr när hon beskrev att det inte alltid går som man tänkt sig. Och under några månader hörde de sen av sig, föräldrarna som ville berätta om att glädje och sorg ibland kommer hand i hand. Deras berättelser innehöll dramatiska och ibland långa sjukhusvistelser, men också hopp under vaknätter på neonatalkliniker tillsammans med sina barn. Gemensamt var en förhoppning om att få ge lite av det hoppet vidare till den läsare som kanske precis fått ett svårt eller oväntat besked.

Fortsätt tipsa oss om familjenyheter. Skriv ett minnesord över en saknad släkting eller vän, eller varför inte skicka in bilden som visar ditt juliga fönster och hjälp oss att tillsammans sprida ljusglimtarna i dessa speciella tider.

Vi ses, i spalterna.