Familjen som lever sin dröm – driver offroadcamp: "Det finns många motortokiga turister"

En grusväg på någon kilometer mitt ute i skogen leder fram till Nornäs Offroadcamp. Och här uppe på en stor kulle tronar en brokig skara byggnader och en kul blandning av udda föremål upp sig. Som en stor gammal blå buss från 1964 som gått i trafik som linje 401 genom Älvdalens vidsträckta kommun. Och en tysk gammal militärcontainer.

– Den fick vi med oss när vi flyttade hit från Tyskland och nu har jag byggt om den till en bostad åt äldsta sonen, säger Martin Freyer, pappa i familjen och dessutom väldigt händig och uppfinningsrik, berättar hustrun och livskamraten Katrina Freyer:

– Martin har byggt det mesta du ser här, husen, bastun, campingens spa...

Och så gillar han att mecka motorer. Passande nog när man har en stor lekstuga för turister som kommer hit just för att få köra roliga fordon ute i terrängen.

Hos familjen Freyers Offroad Camp erbjuds allt från snöskotrar, fyrhjulingar med störtbågar till små jeepar och lustiga tvåhjuliga små släp som ser lite ut som "gladiatorvagnar".

Man kan kliva på ett fordon och hänga med pappa Martin på guidade turer men det går också att hyra vissa fordon och ge sig iväg själv på skogssafari i krokarna.

Men inte hur som helst, förstås, betonar mamma Katrina:

– Vi är extremt noga med att följa de regler som finns för att få köra ute i terrängen. Vi har bland annat anlagt körstigar på vår egen köpta mark, allt med noga sökta tillstånd från olika berörda myndigheter.

– För oss som utlänningar och inte minst i en mindre by som Nornäs, då är det extra viktigt att visa att vi är seriösa i vår verksamhet, konstaterar Katrina.

Och besökarna kommer från när och fjärran. Och jo, inte minst från familjens hemland Tyskland.

År 2008 drog Katrina och Martin igång en resebyrå hemma i Tyskland - med fokus på familjeäventyr i "Europas sista vildmark".

– Ja Lappland i norra Sverige alltså. För det vet ni väl att vi tyskar kallar Lappland för "The last wilderness of Europe", säger Katrina.

I semesterpackade bilar och med guiderna Katrina och Martin Freyers i spetsen hängde tyska familjer med till Sverige för några veckors friluftsliv i Lappland. Och på vägen dit mellanlandade karavanerna alltid andra natten i, just det, Nornäs i norra Älvdalen. Familjen Freyer kände helt enkelt en belgare som råkade bo här. Och på den vägen är det:

– Vi föll för Nornäs och har hittat hem här. Här förverkligar vi våra drömmar och visioner.

När utmaningen att hitta ett större skogsområde att köpa i krokarna väl löst sig, rullade det sen på av bara farten:

– Vi köpte tomten, egentligen är det två tomter, i november 2014. 2015 var ett byggår och det var Martin som for i skytteltrafik mellan Tyskland och Nornäs och byggde det mesta själv, konstaterar Katrina.

Lagom till sommaren 2016 slog Nornäs motorglada camping upp sina portar. Och en nyfiken kundskara fanns i startgroparna:

– Vi hade redan trogna kunder som hängt med oss på äventyren till Lappland och nu var de förstås nyfikna på Nornäs och allt som finns här.

– För tyskar kan det vara exotiskt i sig bara att få köra på grusväg.

När pandemin drabbade Sverige förra våren sinade den internationella turistströmmen även för familjen Freyers verksamhet. Istället tog som bekant det så kallade hemestrandet fart:

– Vi har haft bokat i stor sett som vanligt under pandemin. Det finns många motortokiga svenskar också, konstaterar Katrina Freyer.

– Och inte minst i Dalarna är folk tokiga i motorer. Du har Classic Car week, snöskoteråkarna och alla med motorsågar som jobbar i skogen. Att bränna lite bränsle tycker många är kul

Och jo hela familjen Freyer älskar själva fordon av alla möjliga slag. Och tur är det. Inte minst för tonårssönerna Jona och Luca, idag 14 och 16 år gamla. När de inte är i skolan eller med kompisar gillar de att hänga hemma. Någonting kul är alltid på gång, ofta något med fart.

– Nu hoppas vi att det blir möjligt med resor igen i sommar. Att det blir "business as usual" så vi kan njuta av livet och våra aktiviteter tillsammans med roliga människor på besök.