Familjen Gullberg prickade in vecka 31 – tvingades flytta på grund av stök: ”Natten till fredag var det väl lite väl högljutt”

Det har varit en speciell sommar för Siljanbadets camping till följd av pandemin och när Classic Car Week ställdes in har campingen fått en större blandning av gästerna vilket har medfört en del problem.

– Det har varit en hel del barnfamiljer på hemester. Inte de normala gästerna, berättar Marie Wikström, platschef på Siljanbadets camping

För att tillmötesgå barnfamiljer som haft problem med stöket under vecka 31 har camping låtit familjer flytta till en lugnare del av campingen. Vissa har dock velat lämna i förtid.

– Vill man avbryta vistelsen har vi låtit låtit gästerna göra det eller flytta till ett lugnare område på campingen. Det värsta är närheten till genomfartsleder. Finns inget som fångar upp ljud emellan, säger Marie Wikström som vittnar om att flertalet familjer dragit hem i förtid på grund av det nattliga stöket.

För att stävja stöket på campingområdet har man vidtagit en rad olika åtgärder.

– Vi har ordningsvakter som jobbar på nätterna och när man checkar in får man skriva på att man följer reglerna på campingområdet. Gör man inte det har vi rätt att vräka folk. Någon har varit tvungen att lämna. Det måste vara ordning och reda. Gäster som checkat in ska vara trygga och säkra, menar Wikström som ser ett problem i att vissa får en dålig upplevelse under vistelsen.

– Då blir vi inte förstahandsvalet nästa sommar.

För familjen Gullberg från Sala räckte det att flytta till ett lugnare område på campingen.

– Första gången vi är här och tydligen råkade vi pricka in någon bilvecka. Vi hade plats på andra sidan järnvägen men insåg ganska snabbt att vi inte passade in där. Vi håller på att göra Siljan runt. Efter Rättvik väntar Leksand, säger Linda Gullberg.

När familjen väl fick en ny plats tycker Linda att det funkade bättre än väntat.

– Vi tycker att det gick bra ändå. Natten till fredag var det väl lite väl högljutt och mycket liv. Tror vi hörde det sista vid 05:30. Annars upplevde vi inte så mycket stök när vi fick en ny plats på campingen.

Familjen Gullberg är annars en van campingfamilj som började sin campingkarriär för dryga tio år sedan. Inledningsvis med ett stort tält som nu byts ut mot en husvagn som dessutom är ny för i år. Femåriga Nova Gullberg var inte med när det begav sig men uppskattar verkligen livet på campingen med allt var det innebär.

– Man får nya kompisar och kan leka och cykla på olika banor, säger Nova som också gillar att bada.

– Jag vill bada men mamma vill ju inte bada med mig.

Tydligen är det för kallt enligt Novas mamma, något som Nova inte håller med om.

– Jag tror inte att det är kallt. Jag gjorde det i Hudik. Då badade jag även fast det var kallt.

Något annat som är roligt just denna campingsemester är att Novas mormor och morfar bor i husvagnen bredvid och de har dessutom skaffat en hundvalp.

– Sky kan äta salta pinnar, berättar Nova innan hon springer iväg och visar våningsängen i husvagnen.

Trots en del nattligt stök under dagarna i Rättvik tycker familjen att det har varit fina dagar och det finns större problem för en campande familj än hög musik.

– Tonårssöner som inte plockar undan sina saker, säger pappa Björn Gullberg.