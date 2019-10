Familjegudstjänst med skördemarknad

Kyrkvärden Erik Månsson hälsade alla välkomna varefter barnkören Joykids och kyrkobetjäning tågade in i procession under sången Här kommer vi, bärande på diverse grönsaker och frukter, som sedan lades på altaret.

Kyrkoherde Kalle Bengtz ledde gudstjänsten. Församlingspedagog Johan Halvarsson hade gjort i ordning stora skärmar i koret dit alla kunde gå fram och sätta fast lappar med personliga ord. Koret fylldes av engagerade besökare som dekorerade skärmarna med färgglada textlappar och tände ljus i ljusbärarna.

Under tiden sjöng Joykids med Ingrid & Ingrid som försångare I ditt ljus. Kalle Bengtz läste upp ett urval av alla tänkvärda ord och gjorde en sammanfattning. Joykids sjöng som avslutning med stor bravur gospeln In my heart.

Kyrkväktare Henrik Murmester ansvarade för ljus och ljud. Sedan inbjöds till skördemarknad i sockenstugan. Denna högtidsstund blev en fin avslutande tacksägelse för årets skörd i Svärdsjöbygden.