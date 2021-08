Familjefar Zackrisson älskar Leksand – avslöjar valet inför Strömstad: "Så kommer det bli"

På onsdag rullar Strömstad Hockey Classic igång. De klassiska SHL-lagen Leksand, Färjestad och Frölunda ska göra upp om segern i den betydelsefulla försäsongsturneringen som sänds live på DT och DD.

I Leksands IF finns Patrik Zackrisson som utsågs till lagkapten under föregående säsong. En säsong som blev ett lyft för både Zackrisson själv och LIF. Men det var då, och nu är nu. Att matchandet är igång innebär att Zackrisson nu hoppas hitta samma fina form som under fjolåret.

– Det är bra att börja spela lite matcher och känna lite var man står och vad man har att förbättra. Mycket sitter i ryggmärgen men under försäsongen kan det vara nya saker som ska gnuggas in.

Vad lär du dig mest av under försäsongen, matcher eller träningar?

– För mig personligen lär jag mig mer av matcher. Då ser man var man står och vad man behöver träna på. Träningen är också viktig för att komma i form, men det är matcherna som är viktigast, säger Zackrisson som konstaterar att mycket finns att förbättra sedan försäsongens premiär mot Djurgården.

En sommar har gått sedan Leksands IF succésäsong som slutade med sorti mot Örebro i kvartsfinalen. Men det kom att handla om en säsong där Leksands IF fick arbeta med både lugn och harmoni, mycket tack vare av en fantastisk första formation.

– Sommaren har varit toppen, vi har varit runt med familjen på olika äventyr. Jag har två barn (fyra och ett år) så det har blivit mycket aktiviteter med barnen.

Hur är du som pappa?

– Jag tror att jag är en ganska lekfull pappa. Jag gillar att bara vara med barnen.

Och då är Leksand en väldigt bra plats att bo på, menar Zackrisson.

– Vi trivs superbra. Det är toppen här, och nära till allt.

Vad sticker ut i Leksand, när du jämför med andra klubbar du representerat och städer du bott i?

– Framför allt är det närheten. Det finns inga direkta avstånd. Vi har väldigt nära till allt som vi behöver i vår vardag. Det är enkelt att ta sig ut.

Ge mig ett exempel på vad ni brukar göra.

– Vi har skogen direkt bakom huset, och bara en gräsmatta som avgränsar. Det är bara att gå ut, så finns naturen där. Sedan är det nära till aktivitetscentrumet i Leksand där det går att spela fotboll eller hänga i skateparker. Det är enkelt, säger Zackrisson och berättar att han hänger en del med grannen, Jonas Ahnelöv.

– Deras yngsta är lika gammal som en av våra. Så det blir en hel del spring mellan gärdsgårdarna för barnen. Det är en härlig frihet för dem, säger Zackrisson.

Att Patrik Zackrisson var kapten i Leksand förra säsongen tar han med sig som en erfarenhet för att bli en ännu bättre ledare i framtiden.

– Det var en rolig erfarenhet. Jag har fått vara delaktig och tycka till om väldigt mycket, och det kändes naturligt. Jag försöker hela tiden höra mig för, vad folk i omgivningen tycker och stå upp för lagets bästa.

Hur ser du på en bra ledare?

– Det handlar om att vara rak och ärlig, att stå för vad man tycker. Man ska inte bara vara en ja-sägare. Man ska stå upp för laget och tycka till. Jag tycker att en bra ledare ska optimera allt för lagets skull och verka för att ha högt i tak. Man ska också kunna ställa krav även fast man inte har en bra match för dagen, säger Zackrisson.

Leksands IF har ännu inte presenterat sin kaptenstrio för säsongen 2021/2022, men nu kan DT-sporten avslöja att Patrik Zackrisson kommer att vara lagets kapten även den här säsongen.

– Ja, så kommer det bli. Det är ett förtroende, och det känns ärofyllt, säger Zackrisson.