Falutrummisen släpper nytt album med hyllade Viagra Boys: "Tar en annorlunda väg den här gången"

Tidigare har Viagra Boys varit pålitliga langare av distad sång, monotona basriff och saxofonkaos. Grundutbudet finns fortfarande kvar, men nu samsas det med fler rockexperiment och utflykter i allt från 80-talspop till country.

Det hörs inte minst i "In spite of our selves", som släpptes som singel i december. Låten är från början med countryartisten John Prine i en duett med Iris DeMent. När Sebastian Murphy råkade höra låten ville han omedelbart göra en cover. Och som duettpartner valde han Amy Taylor från australiska Amyl and the Sniffers.

– Framför allt är det bara så jävla härlig text som jag kunde känna igen mig i. Den beskriver en outsider-relation väldigt vackert och det gillade jag. Den handlar om outsiders, men är inte deprimerande utan väldigt upplyftande, säger Murphy.

Men i Viagra Boys händer bildar texten en kontrast mot ett ganska kusligt och skevt ljudlandskap,

– Det var aldrig tanken. Jag ville egentligen bara göra en rak cover av den, men det blir aldrig riktigt så när vi gör musik, säger Murphy med ett skratt.

Singeln skulle egentligen ha släppts tidigare, men bara någon vecka efter att bandet spelat in sin version i våras dog John Prine med covid-19. Att ge ut den då hade känts fel.

Coronapandemin har präglat bandets tillvaro på många sätt under året. Viagra Boys, som har gått fram som en ångvält under de senaste åren med flera hundra konserter i hela världen, tvingades plötsligt ta en paus. Bland annat brann en spelning på jättefestivalen Coachella inne. Men det har inte bara varit av ondo, enligt Murphy.

– Det har självklart varit tråkigt med alla avbokade spelningar och förlorade pengar, men annars har det varit bra. Vi bor ju i Sverige och som band har vi kunnat träffas och repa och spela in en helt ny skiva. Det har varit bra för hälsan, mycket bättre än att vara ute på turné och supa varje dag, säger han.

Och när bandet inte kan genomföra sina omvittnat stökiga livespelningar för att nå ut kommer deras musikvideor väl till pass. Efter miljonsuccén för "Sports"-videon har de absurdistiska "Ain't nice" och "Creatures" från i höstas fortsatt att sprida bandets musik - och ytterligare befästa Sebastian Murphys look med solglasögon, Adidasbrallor och tatuerad överkropp som ett internationellt meme.

– Jag gillar att berätta historier överlag, så är det när jag skriver musik också. Det är samma sak när jag ser en video, då vill jag se en historia med en början och ett slut och inte bara någon flashig skit när man står och skriker mot en kamera. Och så är det alltid nice när det är lite weird feberdrömlikt också, säger Murphy.

Att den största delen av publiken finns utomlands känns bra, tycker han.

– Det känns skitbra. Det är det man vill. Det har liksom aldrig varit planen att turnera Sverige i tio år och sedan spela på Skansen. Vi spelar liksom inte sådan musik. Det är något med vår musik som många känner igen sig i. Det finns många freaks runt om i världen.

Björn Berglund/TT

Fakta: Viagra Boys

Bildades i Stockholm 2015.

Medlemmar: Sebastian Murphy (sång), Henrik Höckert (bas), Benjamin Vallé (gitarr), Tor Sjödén (trummor), Oskar Carls (saxofon), Elias Jungqvist (synt).

Diskografi: "Consistency of energy" (ep, 2016), "Call of the wild" (ep, 2017), "Street worms" (2018), "Common sense" (ep, 2020), "Welfare jazz" (2021).

Turné 2021: 22/9 Stockholm, 24/9 Göteborg, 25/9 Helsingfors, 27/9 Oslo, 28/9 Köpenhamn, 29/9 Århus, 30/9 Malmö.