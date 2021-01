Falureportern Monica Boström: "Det vi skriver och rapporterar om i dag, är ju historia i morgon"

Vem är du?

– Jag har bott på lite olika platser genom åren. Men uppväxten var en kontrast av stad och landsbygd. Först i huvudstaden och sedan i en by långt ut på landet, i det sörmländska skogarna – med en svensk pappa, amerikansk mamma och mina syskon. Men Falun har varit mitt hem i halva mitt liv nu. Är gift med en dalmas, har tre barn och gillar friluftsliv och choklad.

Berätta om ditt arbete på tidningen.

– Är reporter på Falu Kuriren. Vi gör allt möjligt, ingen dag är den andra lik, jag gillar variationen.

Hur ser din bakgrund ut, och hur kom det sig att du hamnade här?

– Läste min journalistutbildning på Kaggeholm. Jag har jobbat här på tidningen i lite mer än 20 år och har hunnit göra många olika saker. De första åren jobbade jag bara nattskift som radiotidningsredaktör för Falu Kuriren/Borlänge Tidning och Mora Tidning. Då plockade vi sidorna vartefter de blev klara för print och läste sedan in större delen av tidningen. Utvecklingen går framåt: Idag heter det taltidning och är helt digitalt.

– Sedan har jag under många år varit vid desken, som har digitalt fokus. Jag har varit webbredaktör, och featureredaktör under en period då Pralin hade över 50 bloggar och ett receptarkiv med över 1000 recept! Ett stort antal nyhetssändningar i radion har det också blivit, under åren DT hade lokala nyheter på Mix Megapol. Fram tills nyligen har jag varit vid nyhetsdesken som deskreporter, där man främst skriver snabba nyheter med allt från blåljushänder till pressutskick och uppdaterar sajten och sociala medier. Så började jag längta ut på fältet, mötet med människor och skriva mer reportage – och där är jag nu.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Variationen. Sedan det faktum att man får vara med och skildra nutidshistoria. Det vi skriver och rapporterar om idag, är ju historia i morgon och kommer i framtiden spegla den tid som vi lever i nu. Det känns meningsfullt.

Vad är det bästa med Falu Kuriren?

– Det är bredden och det lokala perspektivet. Här finns allt från djupgående reportage, sport, dagliga nyheter till pyssel och fastighetsaffärer – i både print och på sajten som aldrig sover.

Är det någon händelse, nyhet eller reportage som du särskilt minns?

– Det första jag tänker på är pandemin, som fortfarande pågår och påverkar oss alla på något sätt. Det är verkligen en speciell tid vi lever i – som givet präglar mycket, men inte allt, av det vi gör idag.

När du inte jobbar, vad gör du då?

– Är med familj och vänner. Gärna ute i naturen, med sikte på en fin utsiktsplats.