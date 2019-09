Falun Bowling & Krog utökar med humor och sportprofiler: "Vi planerar att satsa hårt på den här typen av föreställningar och föreläsningar"

The Sounds, Miss Li, Johnossi, P-Floyd... det var mycket livemusik det första året efter att Falun Bowling & Krog hade dragit igång 26 september 2017. Sedan blev det alltmer blandat utbud, för att i år också bjuda in föreläsare så som Peter Forsberg, Paulo Roberto och Alexander "The Mauler" Gustafsson.

Nu har startskottet gått även för humorshower, först tre utsålda föreställningar med folkkära Robert Gustafsson, senare i höst med Magnus Betnér.

– En anledning är nog att vi ständigt försöker vara så öppensinnade som möjligt när det gäller utbudet av nöje, samtidigt som vi gillar att testa nya grejer. Vi har en anläggning som passar väldigt bra för den här typen av föreställningar så steget var inte så långt för oss att sjösätta den idén, förklarar marknadschef Jonas Wahlstrand.

Bowling & krog är inte de enda som satsar på humor i år, Lilla Helfvetet i Mora hade en kort satsning med bland annat Özz Nujen, Dalhalla bjöd in Humorkalaset och Broken Dreams har flera kvällar i höst med stand up.

– Det kan nog betraktas som en slump, men vi tycker att det är riktigt roligt att fler aktörer i Dalarna lyfter fram den här typen av nöje eftersom vi tror att det i långa loppet resulterar i en större efterfrågan.

Blir det fler komiker med andra ord?

– Vi har haft dialoger med flera olika standup-artister sen vi fick idén med sittande publik, med det är alltid en utmaning att hitta ett datum som passar för båda parter, nu blir Robert Gustafsson först ut i humor-kategorin, men absolut inte den sista.

Kombination av föreläsningar, pop och humorshower kommer fortsätta vara ett recept för framtiden uppger Wahlstrand, som menar att de vill erbjuda ett så brett utbud av nöje som möjligt.

– Självklart är det efterfrågan som bestämmer i slutändan, men vi planerar att satsa hårt på den här typen av föreställningar och föreläsningar under hösten och vintern.

Det är förhållandevis stora namn krogen har lyckats dra till sig hittills, men det är inte bara deras egen förtjänst menar Walhstrand.

– Vi har genom åren samlat på oss värdefulla kontakter och samarbetspartners vilket öppnar många dörrar, men vi märker även att Falun som stad är väldigt omtyckt bland artisterna som gästar oss, vilket känns extra roligt.

Under hösten kommer föreläsarna och sportlegendarerna Börje Salming och Petter Northug besöka Falun Bowling & Krog.

Ser man på listan av föreläsare som hittills har varit, och kommande, så ser det väldigt mansdominerat ut, hur kommer det sig?

– Vi för ständigt dialoger med både manliga och kvinnliga föreläsare, sedan får vi rätta oss efter föreläsarnas egna kalendrar och turnéer som i sin tur avgör i vilken ordning vi har möjlighet att boka föreställningarna.

Jonas Wahlstrand menar att de ändå försöker göra mycket för jämställdheten på Dalarnas nöjesscener.

– Vi vidhåller alltid vikten av att verka för en jämställd nöjesscen och har genom initiativet ”Dalarna Music Inspo” organiserat lokala föreningar, organisationer, artister och privatpersoner för att tillsammans just eftersträva ett nöjesutbud med en jämn fördelning av män och kvinnor.

Hittills släppta namn på Falun Bowling & krog för hösten 2019:

Börje Salming 12/9

Emil Assergård 13/9

Petter Northug 3/10

Freestyle 20/9

Lili & Susie 20/9

Ankie Bagger 20/9

Annika Ljungberg 20/9

Magnus Betnér 12/10

Felix Sandman 4/10

Vigiland 18/10

Måns Zelmerlöw 26/10