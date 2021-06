Falugitarristen Henrik Palm drar ut på Nordenturné – ett stopp i Dalarna

Det har snart gått ett år sedan hans album "Poverty Metal" släpptes i oktober 2020. Nu drar förre Ghost-medlemmen Henrik Palm ut på en turné i höst och vinter.

”Mellan det fula och det vackra, det brutala och det karaktäristiskt klangfulla. Där någonstans återfinns musiken som Henrik Palm gör”, står det i ett pressmeddelande.

Turnén inleds på Slaktkyrkan i Stockholm den 16 oktober och avslutas på Klubi i finska Tammerfors den 22 januari 2022.

Han gör även ett stopp i Dalarna och det blir Borlänge den 27 november på Broken Dreams.

Här är hela turnén:

16/10 Stockholm, Slaktkyrkan

22/10 Göteborg, Nefertiti

23/10 Oslo, Revolver (Norge)

5/11 Uppsala, Katalin and All That Jazz

6/11 Örebro, Frimis Salonger

26/11 Karlstad, Nöjesfabriken

27/11 Borlänge, Broken Dreams

3/12 Malmö, Plan B

4/12 Linköping, Skylten (Stora salen)

10/12 Umeå, Folkets hus (studion)

11/12 Luleå, Kulturens hus (Loungen)

21/1 Helsingfors, On The Rocks (Finland)

22/1 Tammerfors, Klubi (Finland)