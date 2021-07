Falubandet till Avicii Arena: "Det känns fantastiskt"

Den 5 mars 2022 kommer Sabaton att göra en spelning på Avicii Arena. I en enda stor metal-smältdeg har deras arenaturné nu svetsats samman med den planerade svenska klubbturnén.

Turnén kallas för "The Tour To End All Tours" och förband är bland annat mongoliska The HU och finska heavy metal-veteranerna Lordi. Tillsammans kommer de ta sig an 26 städer i 17 länder.

”Vi har väntat alldeles för länge på det här – och vi är mer taggade än någonsin. Det känns fantastiskt att få inta denna klassiska arena tillsammans med The HU och Lordi. Och när vi gör det, så är det med en ny show och ett nytt kapitel i Sabatons historia.” säger Pär Sundström, basist och medgrundare av Sabaton, i ett pressmeddelande.