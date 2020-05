Faluartist bakom "Mr Right guy" gör comeback efter tio år - hyllar Dalarna i ny låt

För drygt tio år sedan var falubandet Elias & The Wizzkids riktigt framgångsrika. Deras största hit "Mr right guy" har över 140 000 lyssningar på Spotify och de hade flera spelningar på Peace & Love-festivalen.

– Mellan 2005 och 2010 så spelade vi väldigt mycket, inte minst i Falun men även i Tyskland, vi släppte också en skiva i Japan och vi hade mycket låtar på rotation i P3, berättar grundaren Elias Åkesson.

Sedan hände något, bandet upplöstes, och ingenting har släppts på tio år, även om han har kört en egen solokarriär med bland annat festivalspelningar i England.

Varför slutade ni?

– Det var ett gemensamt beslut. Jag kände att jag behövde växa upp, utbilda mig, skaffa ett riktigt jobb, så jag hoppade på lärarutbildningen och här är jag nu.

Falubördige Elias bor numera i Stockholm där han är gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Hit flyttade han för många år sedan, men han har kvar ett starkt band till Falun.

Det är tack vare hans studenter som bandet nu har återuppstått.

– Många elever har börjat hitta min musik och kommit till mig med positiva kommentarer. Det var till och med en klass som sprang ut till Mr right guy. Om de gillar det här, då kanske finns en anledning till att ge ut musik.

Bandet Elias & The Wizzkids har nu återuppstått igen, fast med andra bandmedlemmar. Det var precis vad Elias behövde för att kunna spela in.

– Jag har många idéer men behöver någon person runt mig att strukturera saker. När jag blev själv så skrev jag låtar men fick inte ändan ur vagnen. Det har varit en stor tröskel att komma över och göra det. Men nu med detta band finns det flera som är drivna.

En av låtarna som har spelats in med den nya banduppsättningen är en mörk humorlåt om coronapandemin,

– Det är så mycket konstigheter på grund av coronan. Så jag satte mig med gitarren och tog en paus, jag skrev låten på några timmar, spelade in en version, la upp den på facebook och fick jättemånga likes och delningar. Sen hörde jag av mig till Dalapop som gav ut den, berättar han.

Det har också blivit ett samarbete med Visit Dalarna där bandet gör en hyllningssång till hemlänet: "Dalarna - the place I call home".

– Det känns som ett hedersuppdrag. Jag skrev den ihop med min bror och bandet spelade in den med lite spelmanna-stil.

Både Elias och hans familj har flyttat från Falun, men flera av barndomskamraterna har flyttat tillbaka. Känslorna för Dalarna finns kvar.

– Nu på senare år har jag varit uppe mycket på somrarna. Även musikstämmorna, fjällen... ja det finns hur mycket som helst att gilla. Jag har också ett väldigt speciellt förhållande till Peace & Love festivalen och har spelat där i stort sett varje år.

Han utesluter inte att det kan bli en flytt tillbaka så småningom.

– När man var yngre ville man se världen, då tyckte man att Falun var en liten stad. Det var också häftigt när man kommer från en liten stad och når lite framgångar utanför socknen, som när man spelade på Debaser i Stockholm. Då var det ett uppslag i tidningen. Jag har alltid känt ett stort stöd hemifrån.

I höst kommer ett nytt album, "Embrace all the weirdness". Det skulle ha getts ut till sommaren men sköts upp på grund av pandemin. Låtarna är mer besläktade med deras första album från 2007 än deras med poppiga "Mr Right".

– Det är mer i stil med americana. Vi spelade in alltihop i en studio i Värmland live under tre dagar för mina egna sparpengar. I en tid när musik är kontrollerad, producerad och tillrättalagd så ville jag göra en inspelning som är ett organiskt motstånd till den utvecklingen.

Vad är planen efter detta?

– Förhoppningen är att vi får komma ut och spela, det har alltid varit vår starka sida att spela live, säger han.