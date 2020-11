Falu ungdomskör bjuder in till skivsläpp

Söndagarna och kyrkans helgdagar med sina teman, fester och högtider bildar tillsammans ett kyrkoår med början första söndagen i advent. Från advent, lucia, jul och kyndelsmäss till fastetid, påsk, pingst, sommar, trefaldighetstid, allhelgonahelg och domssöndag.

Falu ungdomskör började året 2020 med en stor konsert med sånger från hela kyrkoåret.

När pandemin sedan slog till under mars månad blev det inte mycket kvar av planering och ordinarie körverksamhet. Därför blev en inspelning av sångerna från konserten i februari ett sätt för kören att göra något positivt och viktigt. Inspelningen ägde rum i Stora Kopparbergs kyrka under slutet av maj och början av juni vid tre tillfällen. Titeln är ”Från november till november – sånger under hela kyrkoåret”.

Förutom de 15 sångarna på skivan medverkar även organisten Per Walfridsson Ohls som ackompanjatör och Anna Kjellin som dirigent. Lördag 7 november sjunger kören nio av sångerna från skivan vid ett skivsläpp i Stora Kopparbergs kyrka klockan 15.