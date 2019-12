Falu Lasarett prisas för patienters säkerhet och e-hälsa: ”Se till att sprida det här så mycket som möjligt”

För två år sedan sattes arbetet igång för att lösa de problem som tidsbristen fört med sig. Från att ha haft 14 dagar med sin patient har fysioterapeuter idag bara en.

– Förr fanns det tid att lära känna patienterna, säger Bengt Erik Larsson, överläkare och biträdande verksamhetschef på ortopedkliniken i Falun.

– Idag kommer patienten in samma dag de ska opereras.

Att förbereda en patient på bara ett dygn kan skapa problem för både patient och terapeut – och det är det här som de tre fysioterapeuterna på Faluns ortopedklinik märkte för två år sedan.

I veckan fick Karin Larsson, Emanuel Brodin och Rickard Klockar ta emot ett stipendium för sitt arbete med e-hälsovård.

– Vi ser det som ett alternativt nobelpris, skämtar Rickard Klockar när de får ta emot priset av Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson.

E-hälsostödet är en infobank på 1177.se dit patienter kan vända sig både efter och innan sin operation. Bland annat kan de här hitta videodemonstrationer för övningar, information och formulär där patient och terapeut kan följa patientens utveckling. Hittills har e-hälsostödet varit tillgängligt för de som genomgått knäprotesoperationer.

– Vi ville förbättra infoflödet för patienter, säger Rickard Klockar.

Via e-hälsostödet har patienten även möjlighet att kontakta sin terapeut direkt via meddelanden. Vid större oroligheter kan terapeuten ringa upp patienten eller kalla in hen – något de också kan göra om formulären visar på problem i utvecklingen.

– Vi kan fånga upp patienter som har problem, säger Karin Larsson.

I januari skickade de ut en enkät till de patienter som fått tillgång till e-hälsostödet. Det visade sig att hälften av patienterna loggade in och använde sig utav det.

– Det tycker vi är rimligt, säger Emanuel Brodin.

Bland annat kan antalet användare bero på att stödet ännu bara finns på svenska – något de vill åtgärda i framtiden. De har även planer för att kunna skicka videor och bilder mellan terapeut och patient för att förenkla kommunikationen – och att kanske implementera ett program som kan mäta ens utveckling med siffror.

– Möjligheterna är oändliga, säger Emanuel Brodin.

Enkäten visade också att över hälften av patienterna har haft nytta av e-hälsostödet – och att medelåldern låg på 65 år bland användarna.

De är dock tydliga med att det här inte ska ersätta befintlig vård.

– Digitalt stöd tycker vi är jättebra men det är inte något som passar alla, menar Emanuel Brodin.

Projektet får 25 000 kronor i stipendiet – något som ska gå till fortsatt utveckling. Men enligt Emanuel Brodin kommer det krävas mer.

– Vi är lite bakbundna, det finns inte de resurserna, säger han.

De vill även samarbeta med andra kliniker och utvidga stödet utanför fysioterapi. Lotta Håkansson tycker också att projektet bör fortgå.

– Se till att sprida det här så mycket som möjligt, var Lotta Håkanssons uppmaning när hon delade ut stipendiet.