Zonta arrangerar ljusmanifestation och debatt om våld i nära relationer: ”Skrämmande statistik”

Zonta är en global organisation som jobbar för att främja flickors och kvinnors rättigheter. Under 16 days of activism genomför man kampanjen Zonta says no och tänder bland annat upp byggnader världen över i färgen orange. I Falun har Dalarnas museum lyst orange sedan förra veckan.

Zonta träffade landshövdingen

Den 4 december arrangerar Falun-Borlänge Zontaklubb även en ljusmanifestation där man kommer tända 106 marschaller. Det är så många våld- och misshandelsbrott mot kvinnor, där den misstänkte är man, som polisanmäldes i Falu kommun under 2017, enligt Brottsförebyggande rådet.

Falukvinnor på Zontas världskongress i Japan: ”Fantastiskt att se sådan internationell kvinnokraft”

– Det 106 för många. Jag tror det finns ett stort mörkertal, säger Ann-Louise Larsson, president i Falun-Borlänges Zontaklubb.

Efter ljusmanifestationen blir det debatt och samtal inne på Dalarnas Museum. Inbjudna är författaren Anna Tägtström, kvinnojouren Kullan och Lars Andersson som är uppväxt i ett misshandelshem.