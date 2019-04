Valborgsfirandet i länet riskerar att brinna inne: "Vi fattar beslut om det på förmiddagen"

Räddningscheferna har beslutat om eldningsförbud på flera orter i länet. Senast under måndagen satt de i möte, och inte före tisdag morgon fattas det slutliga beslutet för alla kasars vara eller icke vara under valborg.

– Det eldningsförbud som har tagits gäller dagen ut, sen kommer vi att ha en ny avstämning i morgon bitti, och då tar vi beslut om valborg, säger Daniel Fogd, Räddningstjänsten, under måndagen.

– Men jag har tittat på prognosen framöver och det ser väldigt gynnsamt ut, som det ser ut ska det komma in regn i natt.

De dalakommuner som omfattas av detta är:

Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter, Avesta, Hedemora, Rättvik, Smedjebacken och Leksand.

Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun kommer att ta ett definitivt beslut om eldningsförbud under valborg tidigt på tisdag morgon.

– Just nu har vi eldningsförbud i kommunen men det kan eventuellt bli så att vi ger dispens för första majbrasa, säger Per Hampus, räddningschef Per Hampus.

– Men då ska man i tid ha anmält att man ska ha en brasa plus att det ska finnas både vattenpump och slang på platsen, betonar han.

Trots eldningsförbudet fortgår planerna på en majbrasa vid gruvan i Falun.

– Vi hade en dialog med räddningstjänsten idag, och de tar beslut i morgon bitti (tisdag morgon). Då vet vi, säger Anna Björkman, Verksamhetschef, Falu gruva.

Men brasan riskerar att ställas in?

– Ja, så är det väl alltid när det är torrt och eldningsförbud, är det så får vi ställa in. Vi skulle aldrig utsätta människor och byggnader för fara, säger Anna Björkman.

Har brasan vid gruvan ställts in förut?

– Inte vad jag vet. Men vi fick ställa in barnens brasa för något år sedan, för det blåste för mycket. Annars kan jag inte komma ihåg att det har ställts in.

Kvällen vid gruvan inleds vid 21-tiden, och den stora majbrasan intill Stora Stöten tänds när skymningen faller.

Valborgsprogram vid gruvan.

19.00 Delar av gruvområdet öppnar.

21.00 Vårtal av kommundirektör Pernilla Wigren. Konsert med ungdomar från Musikkonservatoriet.

21.30 Majbrasan intill Stora Stöten tänds.

Däremot är majbrasan vid Gopens strand i Sågmyra är inställd.

"Tyvärr avråder brandmyndigheten på grund av det torra vädret både majbrasor och fyrverkerier. Ledsamt givetvis men vi kan inte riskera att elden sprider sig och ställer till med stor skada på brasans omgivning. Tråkigt men vi försöker igen nästa år" säger Mats Hellberg på Sågmyras Facebooksida.

Håll dig uppdaterad på dt.se/dalademokraten.se om eldningsförbudet i länet under tisdagsförmiddagen.