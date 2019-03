Sabaton skapar historiekanal på Youtube: ”Det här har varit en dröm för oss i många, många år”

”In early September it came / A war unknown to the world / No army may enter that land / That is protected by polish hand”, så lyder låttexten i Sabatons låt ”40:1”.

Låten är den första som analyseras i Sabaton History – ett samarbete mellan Sabaton och historikern Indy Neidell, känd från sin Youtubekanal TimeGhost History. På Sabatons hemsida beskrivs samarbetet som ett sätt att genom sociala medier berätta historierna bakom låtarna.

”Det här har varit en dröm för oss i många, många år. Vi vill dela berättelserna som inspirerade oss från första början med alla er, och Sabaton History är vår chans att göra precis det”, skriver bandet på sin hemsida.

Syftet med serien är att djupdyka ned i krigshistorien. Flertalet av Sabatons låtar handlar om just krig, exempelvis ”Talvisota” som handlar om Vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland – eller som tidigare nämnt, låten ”40:1” om slaget mellan Tyskland och Polen under andra världskriget.

Men det är inte bara krig som är centrala i avsnitten. Även omständigheterna kring Sabatons låtar diskuteras. Vad hände i studion? Hur gick skrivprocessen till?

Avsnitten finns på Youtubekanalen Sabaton History. Avsnitten, som är omkring 15 minuter långa, publiceras varje torsdag.