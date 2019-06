Så förvandlade de sitt hem på hjul inför det stora äventyret

Andreas Färjevall och Lisa Bläckt har alltid rest mycket. Oftast med bara en varsin ryggsäck och aldrig tidigare med husbil. Men med snart ettåriga dottern Ruth och hunden Åke i familjen kändes husbil optimalt.

– Nu kan vi ta dagen som den kommer och parkera husbilen nära stränderna där surfen är som bäst för dagen. När det blåser som hårdast kan jag och Ruth ta skydd och mysa inne och kika på Andreas i vågorna genom fönstret, säger Lisa.

Andreas kitesurfar och Lisa som gillar yoga kommer också att få sitt lystmäte i spanska Tarifa.

– Det är ett otroligt mysigt ställe som vi besökt många gånger.

Den här gången har de möjlighet att stanna länge. Planen är fem-sex månader. Andreas som är IT-konsult till vardags ska vara föräldraledig och Lisa har tagit tjänstledigt från jobbet på socialförvaltningen för att plugga spanska.

De kommer att ta kustvägen ner längst Sverige, sedan genom Danmark, Frankrike och sedan stanna lite extra i Portugal innan de fortsätter mot slutdestinationen i Spanien.

Ruth, som ska fylla ett år veckan innan resan början, får styra tempot.

– Det känns skönt att vi har så lång tid på oss, vi kan anpassa oss efter Ruths dagsform. Ibland inte åka alls, ibland någon timme. Det känns som det bästa med alltihopa, det upplägget, säger Lisa. Och samtidigt som Ruth upptäcker världen får vi göra det.

Det var under en resa i höstas som tanken om en husbil, eller från början en van, väcktes.

– Men vi insåg att med familjeliv så var tiden lite för knapp för att hinna göra om allt från scratch. Min pappa övertalade mig om att det var en bättre idé att renovera en gammal husbil eftersom det då fanns en bra grund redan att utgå från, säger Andreas.

De hittade ett renoveringsobjekt till ett bra pris i Umeå. Andreas och hunden Åke slängde sig på tåget och körde sedan hem den genom vintersverige till Falun.

– Vi har lagt ner väldigt många timmar på den, berättar Andreas. Det tar mer tid än man tror när man ska göra om allting från grunden.

De har satsat mycket på elförsörjningen och bland annat satt solpaneler på taket.

– Tanken är att vi ska vara självförsörjande på el och kunna stanna var vi vill utan att vara beroende av campingar och eluttag.

Andreas har gjort allt grovgöra. Hans pappa som är duktig på att snickra har hjälpt till mycket och Lisa är projektets Ernst, som hon säger själv.

Golvet som var en beige plastmatta har nu ett träimitationsgolv och väggarna som var av vävtapet i en sliten urblekt åttiotals färg har fått vitmålade träpaneler. Alla möbler och kuddar har fått nytt tyg. Toaletten har fått en rejäl uppfräschning med marockansk kakelliknande tapet och toadörren har hakats av för att vinna plats. Istället har de hängt upp ett makramédraperi som dörr.

– Det kändes så trångt med dörren och nu blev det trevligare för ögat, säger Lisa.

När hon inreder i husbilen tänker hon: Less is more...

– Fast ändå inte... jag gillar ju mycket färg och saker. Det är en utmaning för mig att inte plocka med för många prydnadselefanter i husbilen. Man får tänka mer på vad man verkligen behöver och inte så mycket på vad man vill ha. Smarta lösningar är nyckeln!

De tänker också att husbilslivet kommer att vara bra för det hållbarhetstänk som Lisa och Andreas försöker leva efter.

– Vi ser fram emot att få prova på att leva småskaligt, säger Lisa. Att vara självförsörjande på el och planera kosthållningen på ett annat sätt än hemma där man har ett helt stort kylskåp. Nu kommer man ju att bli varse hur mycket vatten man förbrukar och vad man verkligen behöver. Vi vill låta hållbart tänk genomsyra hela resan.

I den andan driver också Lisa tillsammans med sin syster Cornelia Sun Collective: ett klädföretag som gör kimonos av återbrukade textilier från Indien.

– Vi vill göra det vi kan för våra medmänniskor och med vår design vill vi stärka kvinnor i de regionerna där våra tyger ursprungligen burits, säger Lisa.

Familjemedlemmen Åke som är en cockerpoo powder puff och som Andreas köpte till Lisa i julklapp för två år sedan verkar gilla husbilslivet. Han älskar, som Andreas, också vindar.

– När Andreas åker långbord vill Åke alltid åka med, berättar Lisa. Får han inte det sitter han hemma och ylar. Han kommer säkert gilla vindarna i Tarifa.

Premiärturen med den nyrenoverade husbilen gick till Vika strand, bara ett stenkast hemifrån familjens hus vid Skutudden utanför Falun.

Lisa som gillar att göra det mysigt har pyntat bilen med vimplar och har rullat ut en persisk matta framför.

– Vi vill verkligen ta vara på den här möjligheten nu under föräldraledigheten att kunna resa, vara tillsammans under lång tid, och upptäcka världen tillsammans med Ruth, säger Lisa.

"Home is wherever I`m with you" som det står på en tavla i husbilen. Det är både parets favoritlåt och livsdevis.

Vill du följa familjens resa? Instagram: @kontikionwheels