Recension: Niklas Strömstedt fick publiken i Falun i julstämning

Niklas Strömstedt - "Ett ljus i mörkret"

Kulturhuset tio14, Falun 2/12

Publik: Nästan fullsatt

Betyg: 3/5

Av alla svenska artister som just nu är ute på någon slags julturné så är Niklas Strömstedt en av få jag skulle kunna tänka mig att fira jul med. Eller ja, åtminstone att han fick agera jultomte den 24:e. Vilket han tydligen får göra ganska ofta enligt egen utsago på Kulturhuset tio14 i Falun på söndagen.

Hans genomsympatiska framtoning präglar hans julkonsert "Ett ljus i mörkret" som blandar populära Strömstedt-låtar med klassiska och egenskrivna julsånger. Framför allt är det i hans mellansnack, som han verkar ha lagt ner en del tid på, som han visar sig vara en underhållare mer än bara i sång och musik. Faktiskt den stora behållningen denna kväll, i mitt tycke.

Musikaliskt är det väl ungefär vad man kan förvänta sig av en Strömstedt konsert. Det är låtar lätta att humma med i och försiktigt trumma takten med pekfingret till. När det under den tidiga delen av konserten är mest akustiskt baserade låtar förs tankarna till supergruppen The Traveling Wilburys melodiösa och bredbenta rock.

Rösten och melodikänslan är Strömstedts främsta egenskaper som artist, hans textförfattande och låtarrangemang är det inte. En låt som "Du hinner med en gubbe till" är en bagatellartad historia och en låt som "Oslagbara" känns rätt daterad idag.

Men den stora frågan är givetvis: infinner sig julkänslan under söndagens konsert? Jovars, scenen är utsmyckad med stora julgranskulor, röda draperier och på sidan om bandet står en julgran som gör sitt.

Han vågar översätta, kanske världens bästa jullåt, "Faitytale of new york" till svenska och kommer undan med det. Sedan river han av ett medley med bland annat "All I want for christmas" och "Winter Wonderland" på svenska och avslutar, så klart, hela konserten med "Tänd ett ljus".

Jag saknar lite juliga utsmyckningar i musiken som bjällerklang och klockspel men på det stora hela gör ändå Strömstedts julkonsert "Ett ljus i mörkret" jobbet hyfsat bra.