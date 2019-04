Nu är det klart - Falualliansen fortsätter att styra i minoritet

I Centerpartiets lokal vid regementet har Jan Fors, Camilla Andersson Sparring (C) och Mats Dahlström (C) just avslutat telefonmötet.

Vid åttatiden på onsdagskvällen kommer beskedet.

- Vi tänker fortsätta att styra i minoritet.

Falualliansen med M, KD, L, C och Falupartiet har tillsammans 28 mandat.

Det rödgröna blocket med V, MP och S har 27.

- Vi är ändå störst, säger Jan Fors.

Sverigedemokraterna kan få avgörandet, om de båda blocken går isär, medger han.

- Men det kan lika gärna vara något annat parti som blir tungan på vågen.

Mats Dahlström bedömer att i de stora frågorna som rör Falun, behovet av mer äldreomsorg, förskola, utbildning och socialtjänst, kan Falualliansen samarbeta med oppositionen.

- Vi kommer inte att bedriva någon ideologisk experimentverkstad med extrem politik, säger Jan Fors.

Varför var det inte aktuellt att få med något annat parti för en stabil majoritet? - Det har vi försökt, säger Camilla Andersson Sparring.

Falualliansen vill nu fortsätta samarbetet. Och C som tidigare satt i majoritet med S och MP vill var kvar i gruppen, betonar hon.

- Vi är ett borgerligt parti. Här känner vi oss hemma.

