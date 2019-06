Målarna och Rörmokarna i konkurs - 37 anställda berörs

Under onsdagen ansökte Byggarnas VD Mikael Lust om konkurs för dotterföretagen Målarna och Rörmokarna.

Totalt ska 37 anställda beröras av konkursen.

– Jag försöker just nu få ordning på strukturen efter konkursbeslutet. Jag har inte satt mig in i orsaken ännu. Man kommer fortsätta med vissa uppdrag och vi har kontaktat beställare. Klockan 8 i morse informerade vi de anställda om situationen. Jag håller även på att skriva till facket, säger Per Rådström, konkursförvaltare på Sylwan & Fenger-Krog.

Tidningen har försökt nå Mikael Lust för en kommentar.