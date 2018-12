LIVE 19.30: Vi bjuder på en julkonsert med Bohuslän Big Band från Lugnetkyrkan i Falun

Bohuslän Big Band kommer att bjuda på både kända och okända jullåtar med en soul-touch inspirerad av Stevie Wonders "What christmas means to me". Med sig har de soul- och -gospelrösterna Samuel Ljungbladh och Kristin Amparo.

- Det är ett av Sveriges bästa storband skulle jag vilja påstå, så det blir jättebra, säger Henrik Nordling på Lugnetkyrkan.

Bohuslän Big Band har tidigare jobbat med bland andra Gregory Porter, Nisse Landgren och Jill Johnson. Samuel Ljungblahd är mest känd för sitt framträdande på prins Carl-Philip och Sofias bröllop i Slottskyrkan 2015 medan Kristin Amparo gjort sig ett namn för sitt samarbete med Albin och hitlåten ”Din soldat” från 2014.

På torsdagen den 6 december 19.30 livesänder vi de fyra första låtarna av konserten i Lugnetkyrkan i Falun här på sajten. Själva sändningen kommer att vara öppen medan reprisen kommer att ligga kvar bara för tidningens pluskunder.